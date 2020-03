Porsche 911 Turbo S: un cotxe (gairebé) perfecte

Porsche porta des de l'any 1975 millorant generació rere generació el seu llegendari, icònic, únic i esportiu 911 Turbo. El 911 Turbo ha estat històricament la versió més potent i esportiva de la marca, gràcies al fet que, com el seu nom indica, utilitzava un turbo per alimentar el motor bòxer de sis cilindres.

El 911 Turbo S que ha presentat Porsche és el 911 Turbo més potent de la història, gràcies a un motor bòxer de 3,8 litres de capacitat associat a dos turbos que l'ajuden a entregar una potència de 650 CV i 800 Nm de parell (70 CV i 50 Nm més que el 911 Turbo anterior).

Tota aquesta potència li serveix per presentar una acceleració espectacular: passa de 0 a 100 en només 2,7 segons i de 0 a 200 en 8,9 segons, amb una velocitat punta limitada electrònicament de 330 km/h.

Per gestionar tota aquesta potència el Porsche 911 Turbo S utilitza un canvi seqüencial PDK de vuit relacions i doble embragatge i un sistema de tracció integral a les quatre rodes amb un diferencial esportiu. El seu xassís esportiu també millora mitjançant el sistema de suspensió adaptativa Porsche Active Supension Management, que rebaixa 10 mil·límetres l'alçada respecte a un 911 Carrera S.

El nou Porsche 911 Turbo S disposarà de carrosseries Coupé i Cabriolet, és a dir, cupè i descapotable, mantenint el disseny clàssic dels nouonze però introduint-hi algunes novetats, com els quatre tubs d'escapament de caràcter esportiu i formes rectangulars, llandes de diferent mida en cada eix (20 polzades en les rodes davanteres i 21 en les posteriors), pinces de fre de color groc i entrades d'aire frontals sobredimensionades.

Els interiors del nou Porsche 911 Turbo S utilitzen entapissats de cuir amb insercions de carboni, alumini i diversos detalls cromats. Els seients davanters, per la seva banda, són d'estil retro i estan inspirats en el 911 Turbo original. Aquest detalls contrasten amb els elements més tecnològics del cotxe, com ara la gran pantalla central de 10,9 polzades i el seu equipament tecnològic, que inclou una aplicació específica anomenada Porsche Track Precision que permet enregistrar xifres de la conducció i visualitzar-les o analitzar-les al telèfon mòbil, o el nou sistema de so envoltant desenvolupat per Bose.

Ara bé, encara que sembli estrany, el Porsche 911 Turbo S no és la versió més potent i radical de la gamma, ja que l'arribada dels 911 GT2 RS –actualment el nouonze més potent de la marca alemanya– ha destronat els 911 Turbo com a versió més potent de la gamma. Això no és obstacle, però, perquè el Porsche 911 Turbo S tingui un preu base superior als 250.000 euros.