Porsche 911 Carrera T, un 911 bàsic, esportiu i divertit

Actualment al mercat trobem fins a 6 versions diferents del 911 (Carrera, Targa, Turbo, GTS, GT3 i GT2 RS) sense comptar evidentment els diferents nivells de potència ni les variants descapotables o amb tracció total. Però els d’Stuttgart han vist que dins de tot aquest ventall de possibilitats hi havia un nínxol que no estava cobert: el d’un 911 bàsic però que oferís unes sensacions més autèntiques que el model d’accés a la gamma, el 911 Carrera.

Així és com ha nascut el Carrera T, un homenatge al mític model de 1968 amb el que comparteix nom i filosofia. Amb un preu de 124.259 euros, és 15.000 euros més car que el Carrera normal i té el mateix preu que el Carrera S, malgrat oferir menys potència que aquest. Però el 911 T ho compensa amb tot un seguit de característiques que tot seguit expliquem:

MOTOR DE 370 CAVALLS I CANVI MANUAL

El motor del Carrera T és el d’accés a la gamma: un bòxer de sis cilindres amb doble turbocompressor que eroga una potència de 370 cavalls i 450 Nm de parell. Al contrari del que podria semblar, la lletra “T” no respon a la paraula “turbo” sinó a la paraula “turisme”, i això comença a donar pistes sobre l’enfocament d’aquest nou model.

L’objectiu de la marca és oferir al client un cotxe més enfocat cap a la diversió i la conducció el més dinàmica possible, per això disposa del sistema d’escapament esportiu de sèrie i d’una caixa de canvis manual de sis velocitats amb relacions més curtes que les d’un Carrera normal (malgrat que opcionalment es pot escollir la caixa de canvis automàtica PDK de doble embragatge). Així, el Carrera T arriba als 290 km/h, resol el 0-100 km/h en 4,5 segons i el 0-200 en 15,1 segons. (4,2 i 14,5 segons respectivament amb el canvi automàtic).

MENYS PES I MÉS EQUIPAMENT ESPECÍFIC

Per millorar el comportament Porsche ha dotat el Carrera T del xassís esportiu PASM amb una altura rebaixada en 20mm, tracció posterior amb autoblocant mecànic, el Paquet “Sport Chrono” i, opcionalment, l’eix posterior direccional.

Si bé és cert que aquests ingredients contribueixen a millorar la resposta del cotxe, la marca ha volgut anar més enllà i ha posat a dieta el Carrera T, baixant-lo de pes fins a un mínim de 1425 quilos, una molt bona xifra per un motor de 370 cavalls. Per aconseguir-ho s’ha prescindit de les places posteriors convertint el model en un biplaça, els tiradors de les portes són de cuir i fins i tot es prescindeix del sistema multimèdia (tot i que es pot equipar opcionalment, així com els seients posteriors). A més, els materials d’aïllament acústic s’han reduït per oferir un so més autèntic i rebaixar el pes, elements com els vidres posteriors són més lleugers i fins i tot els seients són fins a 20 quilos menys pesats que els d’un 911 Carrera.

1.425 quilos i 320 CV de potència a les rodes posteriors asseguren quilòmetres de diversió i adrenalina

Tot aquest ventall de característiques asseguren una relació pes/potència realment bona i garanteixen la diversió al volant amb un preu similar al de la versió d’accés del 911 més senzill. Un veritable encert pels amants de la conducció.