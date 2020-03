El nou Peugeot 208, escollit Cotxe de l’Any a Europa 2020

Després que durant els últims tres anys els SUV monopolitzessin el títol Car of the Year amb les victòries del Peugeot 3008 (2017), el Volvo XC40 (2018) i el Jaguar I-Pace (2019), un cotxe amb carrosseria de turisme ha tornat a guanyar el títol a millor cotxe de l’any a Europa. El nou Peugeot 208 és ja un èxit comercial, amb més de 110.000 comandes d’aquest utilitari, un 15% de les quals corresponen a la versió elèctrica e-208, un cotxe que ha tingut més bona acollida comercial del que pensaven a la marca francesa.

I és que, al cap i a la fi, el Peugeot 208 recull l’essència del que han estat històricament els cotxes europeus: cotxes de qualitat, amb consums continguts, polivalents i amb un disseny modern i funcional.

El Peugeot 208, amb 281 punts, s’ha imposat en la votació final per un ajustat marge al Tesla Model 3 (242 punts) i al Porsche Taycan (222 punts). ¿Això vol dir que el Peugeot 208 és objectivament millor cotxe que el Tesla Model 3 o el Porsche Taycan? No, només significa que el jurat ha valorat molt positivament l’àmplia oferta mecànica i tecnològica a un preu ajustat que no pas les prestacions dels dos supercotxes elèctrics esmentats. De fet, el jurat dels països nòrdics ha votat massivament el Tesla Model 3 i el Porsche Taycan, mentre que el sud d’Europa s’inclina molt més pel nou utilitari francès, que disposa de versions gasolina, dièsel i 100% elèctrica.

És tot just la sisena vegada en la història que Peugeot guanya aquest premi després de les victòries del 504 l’any 1969, el 405 el 1988, el 307 el 2002, el 308 el 2014 i el 3008 el 2017. I és que, si ens fixem en la progressió de la marca, sembla que Peugeot ha fet un important salt endavant en els últims anys que consoliden la marca entre l’elit dels fabricants europeus.