Porsche Taycan, l’elèctric que fa tremolar Tesla

“Avui és un dia important: s’acaba l’hegemonia de Tesla”. Amb aquestes paraules el periodista català Joel Carapuig, una de les persones que més coneix Porsche a l’estat espanyol i redactor de la revista '9once', ha descrit la presentació del flamant Taycan, el primer cotxe totalment elèctric de la marca alemanya.

Porsche ha volgut crear un cotxe passional i esportiu que mantingui els valors i l’essència dels 911, tot i que per mides i pes el Taycan estigui més a la vora d’un Panamera. I és que l’objectiu dels alemanys és ben clar: intentar destronar el Tesla Model S i convertir el nou Taycan en el millor cotxe elèctric del mercat.

Existiran dues versions del nou cotxe elèctric de Porsche anomenades Taycan Turbo i Taycan Turbo S, que en tots dos casos utilitzaran dos motors elèctrics (un sobre cada eix), per bé que la versió Turbo ‘només’ arribarà als 235 CV i 300 Nm de parell en l’eix davanter, mentre que la Turbo S arribarà als 255 CV de potència i 400 Nm del motor davanter. En els dos casos el motor posterior entregarà 450 CV de potència i 610 Nm de parell.

En total la versió Taycan Turbo arribarà als 670 CV i 850 Nm de parell de potència total conjunta, mentre que la Taycan Turbo S arriba als 750 CV i 1.050 Nm de parell. Les dues versions utilitzen unes bateries de liti de 93,4 kWh que permeten una autonomia real compresa entre els 381 i els 450 quilòmetres, en funció de la versió escollida.

Amb 750 CV i 400 quilòmetres d'autonomia, el Taycan Turbo S serà el gran rival del Tesla Model S P100D

El Taycan triga unes nou hores en carregar del tot les seves bateries en un endoll domèstic d’11 kW, però en un carregador ràpid de 270 kW el Taycan podria carregar les bateries en un 80% de la capacitat en només 22 minuts i mig.

Actualment el Taycan està preparat per suportar càrregues de 800 V, i en el moment de compra del cotxe, Porsche ofereix tres anys d’accés gratuït i il·limitat a una xarxa de més de 200.000 punts de càrrega a tot el món.

Un cotxe gros

El nou Taycan és un cotxe realment gros: gairebé cinc metres de llarg, dos d’ample i 1,3 d’alt, amb una distància entre eixos de 2,9 metres. Porsche utilitza un nou sistema de suspensió neumàtica que permet rebaixar la carrosseria fins a 22 mil·límetres, que permeten superar obstacles o irregularitats del ferm sense haver de patir per fer malbé els baixos del vehicle.

Les seves generoses mides, sumades a la seva mecànica elèctrica, li permeten oferir dos espais de càrrega i emmagatzematge: un maleter posterior de 366 L i un de davanter de 81 L, que sumen en total 447 litres de capacitat de càrrega, una xifra sensiblement per sota de la mitjana del segment. A més a més, el seu interior té espai per a quatre persones, i no preveu reservar lloc per encabir un tercer ocupant a la fila de seients posteriors.

Estèticament el Taycan no resulta gaire transgressor i manté l’essència del disseny de Porsche, tot i anar més enllà del clàssic disseny dels 911. D’alguna manera, Porsche ha volgut deixar clar que el Taycan no és un 911, però tampoc vol renegar del seu model estrella.

Pel que fa als interiors, el Taycan estrena un nou quadre d’instruments totalment digital executat amb materials de primera qualitat seguint un patró de disseny racionalista i ergonòmic, que sap barrejar esportivitat i estil. Potser el rellotge central és un dels pocs elements analògics de tot el conjunt, i la seva posició elevada per sobre de la consola trenca una mica l’harmonia estètica del Taycan.

Tot i ser un cotxe elèctric, el Taycan ha estat dissenyat per oferir les sensacions més pures i esportives possibles, i a banda de la suspensió neumàtica que regula l’alçada del cotxe també disposa d’un diferencial electrònic de desplaçament limitat en l’eix posterior i d’un eix posterior direccional que permet maniobrar amb més facilitat i negociar revolts amb més tracció i seguretat, un nou sistema de control electrònic d’amortidors anomenat PASM (Porsche Active Suspension Management), un sistema d’estabilització del balanceig anomenat Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) i fins i tot un nou sistema de frenada regenerativa que permet desaccelerar el cotxe carregant les bateries i sense haver de desgastar els frens hidràulics convencionals.

A banda de la gestió electrònica del cotxe, Porsche ha utilitzat materials lleugers com ara l’acer o l’alumini per al seu xassís, que li permeten ser més lleuger però mantenint un bon índex de rigidesa torsional. Encara hi ha més, i és que el Taycan disposa de quatre modes de conducció predeterminats anomenats ‘Range’, ‘Normal’, ‘Sport’ i ‘Sport Plus’ que modifiquen la gestió de la caixa de canvis i del motor i que es poden complementar amb un cinquè mode totalment personalitzable a gust del conductor.

El Taycan utilitza un arsenal tecnològic orientat a convertir-lo en la nova referència dinàmica del mercat

Com tot bon esportiu, el Taycan serà un cotxe car. El preu base del Taycan Turbo és de 156.000 euros, mentre que el Taycan Turbo S arriba als 189.000 euros, però per poc que configurem algun element opcional el preu final pot acabar superant els 200.000 euros. Ara bé, el seu preu (allunyat de la major part de butxaques del país) no ha estat cap obstacle perquè la marca alemanya ja acumuli més de 30.000 reserves del Taycan. Ara només queda per veure si, tal com afirma el company Joel Carapuig, el Taycan podrà derrotar el Model S. De fet, el Taycan té una bona pila d’arguments per fer-ho, però un cop més només el temps ens ho dirà.