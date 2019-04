PSA es mostra obert a comprar Jaguar-Land Rover

El futur de Jaguar-Land Rover sembla allunyat del grup indi Tata Motors, matriu fins ara del llegendari fabricant britànic. Les complicacions amb el Brexit i les pèrdues que acumula Jaguar-Land Rover els últims trimestres semblen certificar la venda de la companyia britànica a algun gran conglomerat europeu.

De fet, el CEO del grup PSA, Carlos Tavares (matriu de Peugeot, Citröen, Opel i DS), ha anunciat en una entrevista a la revista britànica 'Autocar' que es mostrava “obert a la compra de Jaguar-Land Rover” i a la seva integració al grup francès.

Tavares afirma que “seria bo per al grup PSA tenir una divisió de cotxes esportius i de luxe”, i aquí és on Jaguar-Land Rover “podria encaixar al grup PSA”. A més, el president del grup francès no està preocupat perquè les marques britàniques estiguin en números vermells, i posa com a exemple la recent compra d’Opel, integrada al grup fa poc més d’un any. “Opel ha estat en números vermells els últims 20 anys, i en només 12 mesos nosaltres l’hem fet rendible i presenta beneficis. És clar que hi ha alguna cosa que sabem fer bé”, ha afirmat el director executiu d’origen portuguès.

Amb tot, Tavares ha afirmat que encara no hi ha hagut cap negociació formal entre Tata Motors i PSA, tot i que es mostra “obert” a qualsevol oportunitat de mercat. Més enllà de la compra de Jaguar-Land Rover, el CEO de PSA ha dit que el principal objectiu del grup que presideix era expandir-se i consolidar-se en mercats emergents com l’asiàtic, especialment el mercat indi i el rus, on PSA veu grans possibilitats de creixement.