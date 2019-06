Nostalgia, una moto moderna inspirada en l''art déco'

L’any 1934 BMW va presentar un prototip de moto anomenada R7 i sorgida del disseny de l’alemany Alfred Böning. Desgraciadament aquell prototip basat en l''art déco' dels anys 20 i 30 no va arribar a fabricar-se mai en sèrie, i l’únic model existent va malviure durant anys i panys fins que el departament BMW Motorrad el va recuperar i restaurar ara fa alguns anys.

Amb tot, l’empremta de la BMW R7 sempre ha estat present entre els aficionats de les dues rodes, i ara el preparador NMoto ha assumit el repte de reproduir aquell prototip original al món real i actualitzant-la amb les tecnologies i mecàniques del segle XXI.

Els preparadors de NMoto parteixen de la base d'una BMW R NineT actual per després modificar la carrosseria de la motocicleta amb fins a 72 peces fabricades a mà exclusivament per aquesta creació que han batejat amb el bucòlic nom de Nostalgia.

Com que moltes de les peces de la Nostalgia han sigut fabricades en alumini, la moto ha alleugerit el seu pes en fins a 200 quilos respecte a la BMW R NineT de la qual deriva, tot i que manté el motor original bòxer refrigerat per aigua i oli que entrega 110 CV i 116 Nm de parell associat a un canvi de set relacions, i manté elements tecnològics actuals com la suspensió posterior regulable, llums led, ABS, frens de disc, una pantalla digital i un sistema d’arrencada sense clau.

Tot i que les primeres unitats de la Nostalgia no s’entregaran fins al segon trimestre del 2020, els seus creadors ja han obert les comandes a un preu base de 44.300 euros, un preu elevat però que NMoto justifica argumentant que fabricarà poques desenes d’unitats de la Nostalgia, cosa que la convertirà en una peça de col·lecció que augmentarà el seu valor en uns anys.