Noruega és el primer país del món en tenir més cotxes elèctrics que de combustió

Era qüestió de temps: des de l’any 2017 a Noruega es venen més cotxes elèctrics que de combustió, i aquesta realitat ha fet que al 2019 ja hi hagi més cotxes elèctrics i PHEV (híbrids endollables que poden circular en mode totalment elèctric) circulant pels seus carrers.

El fet de ser un país productor de petroli no ha estat obstacle per conscienciar la societat noruega de la necessitat d’avançar vers l’electrificació dels seus vehicles i per realitzar una aposta decidida per les energies renovables.

Entre altres iniciatives el govern noruec, que vol que el 100% dels cotxes nous venuts el 2025 siguin elèctrics, incentiva la compra de cotxes elèctrics amb mesures com ara l'exempció de determinats impostos, la disponibilitat d’un punt de càrrega ràpida cada 50 quilòmetres o menys a tot el país, la possibilitat de circular per carrils exclusius per a vehicles de zero emissions o la gratuïtat d’alguns peatges en diverses autopistes de titularitat estatal.

Aquests incentius sumats a una població amb un alt poder adquisitiu -Tesla és una de les marques més venudes a Noruega tot i ser cotxes sensiblement cars- han facilitat el pas vers la transició energètica del país.