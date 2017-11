Nissan prepara un Micra Nismo

Ara fa poc vam poder provar el nou Nissan Micra, la nova generació de l’utilitari japonès que ha causat furor gràcies al seu disseny atrevit, juvenil i futurista. Ara bé, una de les crítiques més repetides de la premsa especialitzada és la seva escassa oferta de motors, ja que de moment tan sols es comercialitzen un motor tricilíndric de gasolina amb potències de 73 i 90 CV i un motor dièsel 1.5 dCi de 90 CV.

A diferència d’altres models de Nissan, el Micra es fabrica a Europa (a una planta del grup Renault, fruit de l’aliança entre les dues marques). Aquesta realitat, i el fet de compartir molts elements mecànics amb el Clio haurien possibilitat que Nissan hagi engegat la variant més esportiva del Micra, aprofitant l’experiència de Renault Sport.

L’hipotètic Micra Nismo -sabem que ja hi ha alguna unitat fabricada de prova- utilitzaria el mateix motor TCe 1.6 que ofereix 200 CV de potència –o 220 en les versions Clio RS Trophy-. Aquest motor aniria associat a un canvi automàtic de doble embragatge (les versions normals van associades a un canvi manual de cinc relacions) i també disposaria d’un selector de mode de conducció, cosa que les versions normals encara no poden oferir.

Un dels altres problemes de la versió Nismo és com encabir el motor 1.6 TCe dins del capó del petit japonès, que encara arrossega un xassís i un bastidor de la generació precedent. A més, els responsables de Nissan tampoc acaben de veure l’èxit i la rendibilitat d’un model esportiu després de l’experiència del Juke Nismo RS, que malgrat els esforços de Nissan a Europa no ha acabat de fer-se un forat entre les preferències dels compradors del Vell Continent, i en aquest cas, el Micra Nismo ho tindria molt difícil per brillar a l’ombra del seu company d’aliança Clio RS.