Nissan anuncia 12 models nous el dia que tanca les plantes catalanes

Tot i que el tancament dels centres de Nissan a Catalunya serà una ferida oberta molt difícil de tancar i superar, la marca japonesa ha aprofitat per presentar un pla industrial de cara als quatre pròxims anys a partir del qual vol llançar fins a 12 nous models en diversos mercats.

Nissan tancarà la seva planta de Barcelona i les auxiliars de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, a banda d’altres centres productius asiàtics com els d’Indonèsia, per mirar de rendibilitzar al màxim les seves inversions i capgirar els resultats del 2019, en què va tancar amb pèrdues per primer cop en els últims 10 anys.

El pla dels japonesos preveu arribar a assolir un marge de benefici operatiu net del 5% i una quota de mercat mundial del 6% l’any 2023, centrant sobretot els seus esforços econòmics i industrials a la Xina, el principal mercat automobilístic del món en aquest moment.

La marca nipona ha presentat un vídeo on es veuen les siluetes de fins a 12 nous models que vol llançar al mercat durant els pròxims 18 mesos, entre els quals destaquen el nou Qashqai, el futur SUV elèctric Ariya, un nou X-Trail i un esportiu de la família Z.

Tal com hem pogut entreveure, Nissan es vol centrar en el segment dels SUV o totcamins grans (Qashqai, l’elèctric Ariya i X-Trail), en què hi ha un marge de benefici més gran, i no entorpir ni eclipsar Renault en el segment dels turismes urbans i compactes.

El que no deixa de sorprendre és que Nissan segueixi apostant per un segment amb poc de pes en el mercat com el dels esportius, malgrat que la direcció de l’empresa enfoqui la seva gamma de productes cap a les preferències del mercat nord-americà, un dels espais geogràfics on Nissan exercirà de marca de referència de l’aliança franco-japonesa, ja que deixarà el mercat del Vell Continent per als models de Renault.

De cara al mercat nord-americà, Nissan ha mostrat el perfil de diversos productes enfocats a la demanda específica que hi ha, com ara una nova camioneta o pick-up anomenada Frontier, una nova versió del totterreny Pathfinder i un nou SUV gran anomenat Nissan Armada. Una col·lecció de vehicles elevats als quals cal sumar les noves generacions del Murano i del Navara per fer-nos una idea de la nova orientació de la gamma de producte de la marca japonesa.

Per acabar, la idea de Nissan és reduir la seva producció anual de cotxes un 20% amb el tancament de les plantes de Barcelona i Indonèsia i, en conseqüència, reduir la seva gamma actual de 69 models diferents fins a uns 55 models de cara al 2023, incidint més en el retorn i els beneficis sobre les inversions en plataformes compartides (i, per tant, més econòmiques) amb Renault i Mitsubishi que no pas incidint en el volum total d’unitats produïdes a tot el món.