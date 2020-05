Nissan Ariya, el SUV elèctric de la classe mitjana?

Poc s’imaginaven a Nissan quan van presentar la primera generació del Qashqai, l’any 2007, que aquest vehicle, a mig camí dels turismes convencionals i els 4x4, es convertiria en un autèntic hit de vendes i fins i tot seria capaç de crear un segment nou: els SUV, crossovers o totcamins.

Una Nissan en hores baixes intentarà ara repetir l’èxit del Qashqai amb el nou Ariya, el primer SUV elèctric de la marca que aprofita l’experiència acumulada pel Leaf (un dels elèctrics més populars del món) per conquerir el segment dels totcamins de zero emissions.

Gràcies a una trobada del cap de disseny de Nissan, Giovanny Arroba, amb els redactors de la revista britànica Autocar coneixem alguns detalls més del futur model de la marca japonesa, amb el qual Nissan intentarà convertir-se en el referent dels totcamins elèctrics orientats als compradors de classe mitjana.

La data de la presentació definitiva del nou Ariya, i l'estrena comercial, fins ara havia estat fixada per a l'últim trimestre del 2021, però la crisi del coronavirus i el difícil moment que està passant Nissan han obligat a ajornar aquesta arribada fins al 2022.

El nou Ariya utilitzarà la nova plataforma CMF-EV de l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, la qual també faran servir les filials d’aquestes marques, com Infiniti o Alpine. Aquesta plataforma permetrà allotjar bateries de liti, que oferiran una autonomia igual o superior als 500 quilòmetres. El vehicle disposarà de tracció integral a les quatre rodes gràcies al nou sistema e-4ORCE, capaç de repartir el parell de manera intel·ligent entre les rodes en funció de les necessitats de tracció. També utilitzarà dos motors elèctrics (un sobre cada eix) que oferiran una xifra de potència encara per confirmar.

Estèticament, aquest SUV elèctric incorpora un nou llenguatge de disseny més evocador i futurista, amb detalls que cal destacar, com l’ús de retrovisors convencionals (altres models elèctrics aposten per càmeres integrades) o de llandes de 21 polzades, que emfatitzen la seva línia però deixen clara la seva escassa vocació aventurera. Tot i que, ben mirat, pocs compradors potencials de crossovers elèctrics busquen un totterreny de garanties per aventurar-se fora de l’asfalt.

Els interiors del nou Ariya aposten per un disseny més pur o minimalista, amb molts elements tecnològics com ara el quadre d’instruments totalment digital o la pantalla de 12,3 polzades, a part del procés d'integració del sistema de conducció autònoma ProPilot 2.0, que permetrà que el vehicle es desplaci de manera autònoma (tot i que sempre sota la supervisió i responsabilitat del conductor) en diversos registres, ja que serà capaç de canviar de carril, fer avançaments o agafar sortides d’una autopista o autovia de manera totalment autònoma.

El gran interrogant que queda pendent és saber si el nou Ariya serà capaç de revitalitzar la marca japonesa, ja que la segona generació del Leaf –un cotxe elèctric que realment està molt ben treballat– no ha acabat d’aguantar la brutal envestida dels nous Tesla Model 3 i BMW i3, entre d'altres. Ara caldrà veure si, amb un preu mitjà d’uns 30.000 euros per les versions més bàsiques, el nou Nissan Ariya acaba convertint-se en el crossover favorit del segment dels elèctrics i imitarà l’èxit comercial del Qashqai.