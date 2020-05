Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition, rejoveniment tecnològic

Tot i que ja porta alguns anys al mercat, el Mitsubishi Eclipse Cross és un dels totcamins més originals i desconeguts del país. Les xifres de vendes, tot i no ser del tot dolentes, no són tan importants com la d’alguns dels seus rivals, i Mitsubishi ha volgut renovar el seu SUV cupè amb el nou paquet estètic i tecnològic Black Edition.

Aquest nou acabat, disponible amb quatre colors de carrosseria (blanc, negre, gris i vermell) inclou elements estètics esportius com ara detalls enfosquits en els plàstics de la calandra, els protector dels baixos o les carcasses dels retrovisors. A més, el paquet Black Edition inclou noves llandes i detalls esportius com ara pedals d’alumini.

L’altre gran cavall de batalla de Mitsubishi amb aquesta actualització de l’Eclipse Cross és el del camp tecnològic. Ara estrena un sistema de connectivitat integrat (Connected Car Service) i amb la possibilitat de gaudir de serveis en línia totalment de franc durant els primers cinc anys, coincidint amb la garantia del vehicle.

A més, el nou Eclipse Cross Black Edition també disposa d’elements de seguretat com ara un sistema d’emergència SOS eCall amb notificació automàtica de col·lisió que informa el centre d’atenció al client de Mitsubishi en cas de detectar un impacte important o que els airbags s’han accionat, per exemple.

El Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition ja està a la venda al nostre país, i té un preu base de 23.350 euros (descomptes promocionals a banda), mentre que la versió amb tracció total 4WD i canvi automàtic CVT s’enfila fins als 31.600 euros.