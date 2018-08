Mercedes crida a revisió un milió de cotxes dièsel a Europa per emissions fraudulentes

Més d’un milió de cotxes dièsel fabricats per Mercedes-Benz en els darrers anys hauran de passar pel taller oficial per comprovar si estan afectats per un nou escàndol de les emissions dels seus cotxes dièsel. En aquest cas Mercedes-Benz hauria incorporat un software que manipulava els índexs reals de les emissions de gasos i partícules contaminants, un estratagema molt similar al que va fer esclatar el ‘Dieselgate’ del grup Volkswagen.

Tot va començar ara fa uns mesos amb una investigació de l’Oficina de Transport Alemanya (KBA, per les seves sigles en alemany), i que ja us vam explicar en el seu moment. Però si les investigacions de la KBA apuntaven a ‘només’ uns 600.000 cotxes afectats, la crida a la revisió de Mercedes-Benz afectarà a gairebé el doble de vehicles.

Segons apunta el diari Der Spiegel, els motors afectats arriben a gairebé tots els models de la marca, i sorprèn que fins i tot els Classe C híbrid endollable (Plug-in) i l'híbrid de Classe S, cotxes teòricament ecològics, també disposi del software fraudulent.

Llistat models afectats (segons Der Spiegel) Mercedes GLS. Motor dièsel 3.0 litres (OM642).

Mercedes GLE. Motor dièsel 3.0 litres (OM642).

Mercedes Classe C Híbrid endollable (OM651).

(OM651). Mercedes ML. Motor dièsel 3.0 litres (OM642).

Mercedes Classe G. Motor dièsel 3.0 litres (OM 642).

Mercedes CLS. Motor dièsel 3.0 litres (OM642).

Mercedes Classe S. Motor dièsel 3.0 (OM642) i híbrid Classe S amb motor dièsel 2.2 (OM651).

amb motor dièsel 2.2 (OM651). Mercedes GLC. Motor dièsel 2.2 (OM651).

Mercedes Classe E. Motor dièsel 3.0 (OM642).

Mercedes Sprinter. Motor dièsel 2.2 (OM651).

Mercedes Classe V. Motor dièsel 2.2 (OM 651).

Mercedes Vito. Motor dièsel 1.6 (OM622).

La solució proposada per Daimler és una actualització del software del vehicle, que podria arreglar els índexs d’emissions de partícules i gasos (especialment de NOx o òxid de nitrogen), això sí, penalitzant el consum i les prestacions dels seus propulsors, entre els que destaca un petit motor dièsel 1.6 que Mercedes-Benz comparteix amb l’aliança Renault i Nissan.

Encara no se sap quants models afectats circulen actualment a l’estat espanyol i Andorra, i caldrà estar molt atents a les solucions que Daimler-Benz proposi als propietaris afectats del nostre país, i que en principi consistirà en un actualització del software del seu vehicle.