Mercedes i Endesa uneixen forces per impulsar la mobilitat de zero emissions

Un dels problemes dels cotxes híbrids endollables és l’escassetat de punts de càrrega adaptats per alimentar les bateries dels cotxes moderns. Mercedes-Benz i Endesa volen facilitar aquest aspecte logístic als possibles compradors de cotxes híbrids endollables de la marca de l’estrella amb el nou paquet ‘Carga&Instala’.

Aquesta iniciativa, fruit de la col·laboració entre el fabricant de cotxes i l’elèctrica espanyola, facilita que el comprador d’un cotxe híbrid de Mercedes encarregui una instal·lació d’un punt de recàrrega al seu domicili des del concessionari amb unes condicions avantatjoses.

El paquet ‘Carga&Instala’ inclou també un sistema de tarifes més econòmiques com el programa ‘Tempo Zero smart’ que ofereix fins a 1.500 kWh gratis cada any per les càrregues programades entre les 01:00 i les 07:00 de la matinada, o el que és el mateix, uns 7.500 quilòmetres d’autonomia gratuïts pels usuaris dels Mercedes-Benz que contractin aquest servei i programin els seus cotxes per carregar-se automàticament a les hores vall energètiques.

De moment aquest programa només es pot aplicar als primers cotxes híbrids endollables de Mercedes-Benz com els Classe S 560e, que marida un motor elèctric amb un motor gasolina V6 amb potència total combinada de 476 CV i el Classe E 300d, que suma un propulsor dièsel de quatre cilindres i un motor elèctric per arribar a oferir una potència total de 306 CV i un consum teòric de poc més d’un litre cada 100 quilòmetres.