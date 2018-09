Mercedes-Benz GLE 2019, oda a la tecnologia

Mercedes-Benz acaba de presentar l’actualització del GLE, el seu tot camí premium més veterà que sota la seva anterior denominació ‘ML’ va posicionar-se l’any 1997 com el primer SUV de la marca. La nova versió, que arribarà al mercat a principis de 2019, disposa d’un interior totalment digital i actualitza el seu aspecte per adaptar-se al llenguatge de disseny de la marca.

A primer cop d’ull es pot identificar la part davantera del GLE amb la nova 'pick-up' de la marca, la Classe X, i la part posterior amb la Classe A o la Classe CLS. En qualsevol cas, el nou model no es limita a copiar els dissenys dels models esmentats, sinó que es diferencia suficientment per mantenir la seva identitat en detalls com les llandes d’entre 18 i 22 polzades, la característica finestra del pilar ‘C’, els fars de disseny exclusiu amb tecnologia MULTIBEAM LED o tota una sèrie d’elements optimitzats a nivell aerodinàmic per aconseguir reduir el coeficient de resistència aerodinàmica dels actuals 0,32 a uns destacables 0,29 cx.

Però sens dubte, l’autèntica revolució del SUV alemany no es pot apreciar a simple vista, ja que es troba, d’una banda, en el disseny interior, i d’altra, en la càrrega tecnològica. L’habitacle ara disposa de més espai gràcies a una distància entre eixos ampliada en 80 mm. La segona filera de seients gaudeix de regulació elèctrica, una característica poc habitual en el segment que permet desplaçar longitudinalment les places posteriors fins a 100 mm, així com abatre els seients en proporció 40:20:40 o regular l’altura dels reposacaps. A més, la capacitat del maleter es situa entre els 825 i els 2.055 litres -amb els seients abatuts-, i és possible equipar una tercera filera de seients per encabir un total de set ocupants.

De la mateixa manera que els seus germans, el nou GLE disposa de sèrie d’una instrumentació i un quadre de comandaments 100% digital, amb dues pantalles de 12,3 polzades. També incorpora el sistema d’infoentreteniment MBUX amb les funcions de connectivitat més avançades, el sistema de control per veu ‘Hey Mercedes’, el reconeixement gestual o el Head-Up Display a color, entre d’altres elements.

CONDUCCIÓ SEMIAUTÒNOMA I MOLT SEGURA

Tot aquest desplegament tecnològic queda completat pel que fa als assistents a la conducció, un altre dels aspectes destacables del nou model alemany. Com és habitual, disposa de l’avisador d’angle mort, l’assistent de canvi de carril amb intervenció en la maniobra evasiva o l’assistent de frenada d’emergència amb funció de gir, que detecta una possible situació de perill a l’hora de realitzar una maniobra que envaeixi la calçada contrària i frena totalment el vehicle.

Però la principal novetat el trobem en l’assistent actiu per a retencions, que detecta els embussos de la carretera i, gràcies al control de velocitat, a l’assistent actiu de distància DISTRONIC i al sistema LiveTraffic, pot frenar el vehicle i circular de forma autònoma mentre es mantingui l’embús fins als 60 km/h, assistint-lo si és necessari a l’hora de crear un passadís per permetre l’accés als serveis d’emergència. Per a garantir el bon funcionament d’aquesta tecnologia, el GLE es dota d’elements com una càmera estereoscòpica multiús (SMPC), un radar de llarg abast i radars davanters i laterals que reconeixen vehicles que s’incorporen al carril de circulació. Finalment, el SUV alemany també pot incorporar de forma opcional l’assistent de maniobra amb remolc. Tot aquest arsenal tecnològic permet considerar el GLE com un vehicle, en certa mesura, autònom.

NOU MOTOR DE GASOLINA AMB AJUDA ELÈCTRICA

Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC. Així es denomina el primer GLE de gasolina que arribarà al mercat a principis de l’any vinent i que estrena un motor que disposa de mesures d’electrificació per obtenir xifres de consum excel·lents. Es tracta d’un bloc de sis cilindres en línia que desenvolupa una potència de 367 CV i un parell de 500 Nm, amb un consum situat entre els 8,3 i els 9,6 litres cada 100 km i unes emissions situades entre els 190 i els 220 g/km de CO2. Mitjançant la funció EQ Boost és possible ampliar la potència en 22 CV i 250 Nm de parell de manera puntual. Aquesta potència extra s’aconsegueix gràcies als sistemes d’electrificació basats en la tecnologia de 48 volts, que també alimenten sistemes com l’aire condicionat, l’alternador integrat o la bomba d’aigua.

La xarxa elèctrica de 48 volts també està connectada al tren de rodatge hidropneumàtic actiu que Mercedes anomena ‘E-Active Body Control’. Es tracta d’un sistema de suspensió pneumàtica que regula de manera independent les forces d’amortiment i suspensió de cada roda, neutralitzant el balanceig de la carrosseria.

De cara al futur es preveu l’arribada de nous motors, entre els quals un dièsel i un híbrid endollable. Tots ells –inclòs el de benzina de sis cilindres- podran equipar-se per primera vegada amb una tracció integral totalment variable que regula la distribució del parell entre l’eix davanter i posterior en un marge de 0 a 100% en funció del mode de conducció. Combinat amb el paquet ‘Offroad’ serà possible incorporar la tracció integral variable, que farà del GLE un dels tot camins més aptes per circular fora de l’asfalt.