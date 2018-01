Un jutge de Mallorca obliga a retornar els diners d’un Skoda Yeti afectat pel Dieselgate

El jutge Tomás Sánchez Puente, del tribunal de primera instància número 4 de Manacor, és el primer magistrat europeu que resol a favor d’una demanda interposada pel comprador d’un vehicle afectat pel Dieselgate o escàndol de les emissions manipulades dels vehicles del grup Volkswagen.

La sentència obliga la marca a retornar els 19.378 euros més interessos al comprador d’un Skoda Yeti Greenline. El vehicle en qüestió s’anunciava més ecològic (Greenline) que la resta de la gamma, i va ser adquirit durant el mes de desembre de l’any 2012 a la localitat mallorquina de Manacor. Però el cotxe era un dels models trucats pel grup VAG i provocava més emissions de NOx i partícules de les que prometia la seva fitxa tècnica.

Només a l’estat espanyol hi ha més de 60.000 vehicles afectats pels escàndols de les emissions del grup Volkswagen

La sentència judicial conclou que els venedors del vehicle van recórrer a una publicitat i una informació que no s’adequaven a les condicions del vehicle, ja que el comprador va escollir aquest per la seva suposada petjada mediambiental inferior, condicionant que finalment no era real.

Ara la marca -Skoda- i el concessionari balear -Motor Insular- poden recórrer a un recurs d’apel·lació (que fins ara sempre han resolt a favor del grup alemany).