MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro, el retorn del mite

MV Augusta no està passant els seus millors moments. Els de Varese fa anys que no acaben de trobar el producte adequat per tornar a posicionar-se al capdamunt del mercat, i ara volen intentar donar un cop de puny a la taula que faci tremolar el mercat amb la nova MV Augusta Brutale 1000 Serie Oro.

Aquesta moto serà una sèrie limitada de 300 unitats que vol maridar els èxits de la Brutale i l’esportivitat de les F4 1000 amb un disseny realment espectacular, caracteritzazt per unes formes geomètriques molt marcades que emfatitzen tota l’elegància i esportivitat d’aquesta ‘naked’ però que mantenen la presència amb elements que imposen respecte com el seu dipòsit, els radiadors o la forquilla davantera.

Però l’essencial d’aquesta criatura és la potència del seu motor de quatre cilindres en V que ofereix 208 CV i 115 Nm de parell que es poden millorar i potenciar encara més en cas d’equipar una cua d’escapament opcional de titani que millora les prestacions del seu propulsor.

Els de Varese han efectuat millores en el ciguenyal i el sistema de transmissió per minimitzar la rumorositat i les vibracions del motor, un xassís totalment nou multitubular d’alumini, un sistema de suspensions signat per Öhlins i pinces de fre Brembo amb assistent de frenada.

Per acabar aquesta MV Augusta Brutale 1000 Serie Oro tindrà diversos modes de conducció, controls de tracció i estabilitat millorats per explotar al màxim les capacitats de la moto llombarda, i l’ús de materials lleugers com l’alumini o la fibra de carboni li permeten homologar un pes de només 184 quilos a a aquesta petita meravella italiana.