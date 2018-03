Kymco presenta la seva bicicleta elèctrica amb 90 quilòmetres d’autonomia

La marca taiwanesa Kymco fa anys que s’ha consolidat com una de les millors fabricants d’escúters al món, però ara volen fer un salet endavant i consolidar-se com un dels referents de la mobilitat urbana elèctrica, un del segments que més han de créixer els pròxims anys al Vell Continent i a les grans megalòpolis asiàtiques.

Kymco ha desenvolupat una gamma de tres bicicletes elèctriques anomeades e-bikes (que ja es poden reservar per Internet) que no necessiten cap mena de llicència, assegurança o permís per circular i que poden ser utilitzades per tota mena de públic.

No cal cap mena de permís de conducció ni assegurança per poder portar aquestes e-bikes de Kymco

Les tres bicicletes elèctriques, anomenades Kymco B, Kymco Q i Kymco Q Lite, disposen d’un petit propulsor elèctric de 250 W i una potència compresa entre els 27 i els 38 Nm de parell que assisteixen el moviment dels pedals.

Les bateries, signades per Samsung i LG, són extraibles per poder-les recarregar en qualsevol espai amb un endoll en poc més de 4 hores i pesen uns dos quilos. Les bateries permeten una autonomia teòrica de fins a 90 quilòmetres.

El xassís de les bicicletes elèctriques de Kymco és íntergament fabricat en alumini, i disposa de sistema de prevenció als robatoris, selector de mode de conducció, un quadre digital amb diverses informacions relatives a velocitat o autonomia i 10 velocitats (excepte la Kymco Q Lite que només té una velocitat).

El preu final de la Kymco Q Lite serà de 2.299 euros, i les Kymco B i Kymco Q arriben fins els 2.499 euros, i els clients tindran la possibilitat de finançar la seva bicicleta, comprar-la per Internet i rebre-la a casa muntada al 85% o del tot muntada en el centre Kymco més pròxim al seu domicili.