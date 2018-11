Kymco presenta una ‘superbike’ elèctrica capaç d’arribar als 250 km/h en 11 segons

Fins ara Kymco no volia -i potser no podia- plantar cara als grans fabricants de motos esportives convencionals (de marxes, per entendre’ns), i s’havia especialitzat en el segment de les escúter, com el cas de la Kymco AK550 que vam provar fa uns mesos.

Però els coreans han sorprès a tothom amb la presentació de la SuperNEX al Saló de Milà aquesta setmana passada, una autèntica ‘superbike’ elèctrica de prestacions d’infart i un disseny espectacular amb la que vol presentar les seves credencials a competir amb els grans fabricants del segment de les motos esportives.

De moment la SuperNEX és només l’esborrany o prototip de la moto elèctrica i esportiva que Kymco vol presentar durant els mesos vinents. Tot i que no han volgut revelar les xifres de potència i autonomia definitives, des de Kymco han anunciat que la seva moto podrà accelerar de 0 a 100 en 2’9 segons i de 0 a 250 km/h en només 10’9 segons, una xifra gairebé diabòlica.

Amb la SuperNEX Kymco vol deixar de ser considerat un fabricant modest i competir amb les grans marques tradicionals italianes i japoneses

També ha transcendit que la nova SuperNEX tindrà quatre modes de conducció diferents, un sistema d’ajudes a la conducció regulable anomenat ‘Full Engagement Performance’ i que utilitzarà un canvi manual de sis relacions.

A més a més la SuperNEX utilitzarà un xassís d’alumini, suspensions Öhlins i frens Brembo, i la seva posició de conducció no deixa cap mena de lloc a dubte: la SuperNEX serà una moto esportiva de primer ordre. Encara caldrà esperar fins l’any vinent per veure la versió elèctrica definitiva de Kymco, el seu preu final i la seva autonomia i potència reals.