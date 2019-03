Kia presenta el seu nou SUV elèctric intel·ligent

Kia vol seguir creixent en el camp de la mobilitat elèctrica, i per això ha volgut aprofitar el Saló de Seul, on juga a casa, per presentar el nou Signature Concept, l’esborrany del nou totcamí elèctric de la marca coreana.

El Signature Concept manté algunes de les principals senyals d’identitat dels asiàtics com la ja icònica calandra en forma de ‘tiger noise’ o nas de tigre, però incorporant un nou llenguatge estètic més modern i futurista dominat per uns grups òptics molt estilitzats i una línia molt elegant i poderosa que no recorre als excessos de formes geomètriques i línies rectes si no que sap mantenir un equilibri entre la forma i la funcionalitat del vehicle.

Aquest prototip és el primer en incorporar la nova tecnologia de conducció autònoma READ (Real-time Emotion Adaptative Driving) i que pot analitzar l’estat d’ànim del conductor i dels seus acompanyants per adaptar la conducció i algusn paràmetres de l’interior (música, il·luminació...) a l’estat d’humor dels ocupants del cotxe.

Segons afirma Kia el Signature de producció definitiu –que no hauria de diferir massa d’aquest prototip- serà presentat a finals de 2019, i la seva fabricació començarà el 2020 a les fàbriques de Corea del Sud.

L’altre gran novetat de Kia a Seul és el flamant Masterpiece, un SUV gran que vol mostrar la capacitat dels coreans per fabricar cotxes d’alta qualitat amb materials exclusius, motors potents i tracció integral per superar qualsevol obstacle que trobi al seu pas.