Els nous Ibiza i Arona incorporen el 'Digital Cockpit'

A partir d’ara els clients que ho desitgin podran equipar els seus Seat Ibiza i Arona amb el sistema ‘Digital Cockpit’, un quadre d’instruments totalment digital que el conductor pot personalitzar d’acord a les seves preferències i que es gestiona mitjançant els comandaments situats als radis del volant. Això sí, el nou sistema digital suposarà un suplement de 310 euros a sumar en el preu final del vehicle.

Les pantalles dels Ibiza i Arona són de 10’25 polzades (uns 26 centímetres), disposen de tecnologia TFT i alta resolució, i incorporen tres vistes o configuracions diferents anomenades clàssica, digital i dinàmica.

La versió clàssica clona els rellotges tradicionals del cotxe (velocímetre i compta-revolucions) a més d’un seguit d’informacions addicionals entre les dues esferes, com pot ser l’emissora de ràdio seleccionada, la temperatura exterior, el consum de carburant o avisadors diversos.

En canvi la versió digital converteix tota la superfície de la pantalla TFT en un gran mapa de navegació, i és especialment útil per moure’ns per entorns que no coneixem o circular per carreteres i autopistes. La velocitat del cotxe no desapareix, però passa a un format secundari i digital en la part inferior dreta de la pantalla.

Per acabar la versió dinàmica manté l’esquema dels dos rellotges clàssics (velocímetre i compta-revolucions) però en un disseny més modern, en forma de semiesferes a cada costat de la pantalla, reservant el gran espai central pel mapa i navegador o per informacions diverses relacionades amb l’estat del vehicle.