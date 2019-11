Hyundai i30 N Project C, un esportiu a dieta

Quan vam provar el nou Hyundai i30 N Performance les sensacions van ser molt bones, gairebé excel·lents. Els coreans han aconseguit crear un producte rodó, i el volen explotar al màxim, ara amb una nova versió més lleugera anomenada i30 N Project C.

L’i30 N Project C manté els 275 CV de potència de la versió i30 N Performance, però gràcies a un estalvi de pes que el fa 60 quilos més lleuger és encara més ràpid i àgil que el model del qual deriva. Accelera de 0 a 100 en 6,0 segons (una dècima més ràpid que el model Performance) i, gràcies a un treball exhaustiu en el sistema de suspensió i direcció, l'i30 N Project C encara és més àgil i reactiu.

D’entrada, el nou i30 N Project C utilitza unes llandes d’alumini forjat OZ Racing de dinou polzades uns 22 quilos més lleugeres que les estàndard, i substitueix elements diversos com el capó, el difusor davanter o les taloneres per un plàstic lleuger reforçat amb fibra de carboni.

A l'interior destaquen uns seients de fibra de carboni i de tall esportiu signats per Sabelt fins a set quilos més lleugers, que combinen a la perfecció amb els interiors esportius que ja vam descobrir durant la prova de l’i30 N i en què destaquen el volant, el fre de mà o el pom de la palanca de canvi entapissats amb Alcantara i els diversos elements puntejats amb fil de color vermell.

La carrosseria de l’i30 N Project C és 6 mil·límetres més baixa gràcies als nous amortidors, que fan que el centre de gravetat del cotxe sigui 8,8 mil·límetres inferior al de l’i30 N Performance. Si hi sumem una posada a punt específica, el resultat és realment destacable.

Totes aquestes millores fan que l’i30 N Project C sigui un dels compactes esportius més interessants del segment, i que el seu pes final sigui de 1.470 quilos. El seu preu final, que mai serà inferior als 51.350 euros, és un preu realment elevat, justificat en part pel fet de ser una edició limitada de 600 unitats per al mercat europeu, de les quals només 15 seran destinades al mercat espanyol. L'exclusivitat és cara, i probablement aquestes unitats vagin molt buscades entre els col·leccionistes en un futur no gaire llunyà.