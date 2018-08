Hyundai Nexo, hidrogen amb 750 quilòmetres d’autonomia

El Nexo és l'aposta definitiva de la marca coreana per la pila de combustible. Aquesta tecnologia permet que els cotxes funcionin gràcies a l'energia elèctrica generada per una pila de combustible alimentada per hidrogen i que el barreja amb oxigen per generar energia i alimentar el motor elèctric, i que no genera cap emissió més que vapor d'aigua pel seu tub d'escapament. A més, en el cas del Nexo, el primer SUV ecològic de la marca, l'autonomia arriba als 750 quilòmetres i pot carregar el seu dipòsit d'hidrogen -ubicat sota els seients posteriors- en menys de 5 minuts.

El problema d’aquest combustible és que l'hidrogen només es pot obtenir mitjançant un procés químic o refinant-lo d’altres combustibles fòssils, però si l’obtenim de fonts d’energia renovable les emissions del cotxe i del seu combustible són inexistents.

El Nexo arriba als 163 CV i 395 Nm de parell gràcies al seu motor elèctric de 40 kW, i el seu consum d’hidrogen és de poc més d’un quilo d’hidrogen cada 100 quilòmetres. Aquest SUV pot acelerar de 0 a 100 en 9’7 segons, i tot i les bateries de 240 V i 1’56 kWh sota el maleter, aquest manté una capacitat d’emmagatzematge de 461 litres.

Un cop al volant el Nexo es condueix com qualsevol cotxe elèctric, i brilla per la pràctica absència de soroll de la seva mecánica. Ara bé, el Nexo, que arriba al nostre mercat aquesta tardor, té un preu de 69.000 euros, i la xarxa de punts de recàrrega d’hidrogen és molt limitada a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol.