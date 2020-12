Honda deixarà de vendre cotxes gasolina i dièsel el 2022

El britànic Ian Howells, vicepresident de la divisió europea d’Honda, ha concedit en una entrevista amb la revista Autocar que la marca japonesa té previst abandonar el segment dels cotxes amb motors de combustió (és a dir, dièsel o gasolina) a partir del 2022, quan tota la seva gamma al Vell Continent passarà a ser híbrida, híbrida endollable o totalment elèctrica.

Segons explica Howells, l’oferta d’Honda en un parell d’anys “serà una combinació de models híbrids i totalment elèctrics”, per bé que aquest serà un primer pas “cap a una electrificació total de la gamma”. De fet, ara fa unes setmanes vam provar la nova generació del Jazz, l'híbrid estrella de la marca japonesa en el segment urbà.

Amb tot, el vicepresident d’Honda a Europa és conscient que actualment els cotxes híbrids, híbrids endollables o elèctrics són més cars que els de combustió. De fet, en l’entrevista Howells concedeix que “els models electrificats d’Honda són entre un 30% i un 50% més cars que els equivalents de combustió”, cosa que pot repercutir de manera directa en les vendes de cotxes nous, especialment en un escenari de crisi econòmica global.

L’altre obstacle en l’electrificació de la marca són “les limitacions tècniques dels cotxes híbrids”, que Howells ven com “un pont” o estació intermèdia cap a l’electrificació total de la gamma, que creu possible abans del 2035. A més, en l’horitzó també veu possible noves formes d’electrificació, com ara l’hidrogen o altres combustibles sostenibles en el procés d’electrificació.