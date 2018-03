Giulia i Stelvio ‘NRING’: celebrant la victòria

L’infern verd de Nürburgring és un paradís per Alfa Romeo. La llegendària marca llombarda va obtenir victòries increïbles als anys 30 del segle passat amb el pilot Tazio Nuvolari al volant dels 8c 2300, i va tornar a ser un escenari fetitxe el 1966, quan el Giulia GTA es va convertir en el primer turisme de carrer capaç de baixar dels 10 minuts al vell traçat del Nordschleife. Encara hi va haver més, ja que el 1993 l’Alfa Romeo 155 de Nicola Larini va derrotar en dues ocasions a tots els seus rivals alemanys en les proves del DTM, i ara les versions Quadrifoglio Verde de la Giulia i l’Stelvio s’han convertit en els nous ‘king of the ring’ al batre els rècords de les seves respectives categories al vell circuit alemany.

Per celebrar-ho Alfa Romeo presentarà els nous Stelvio i Giulia ‘NRING’, dues edicions limitades de tan sols 108 unitats numerades per una placa de fibra de carboni i un nou color anomenat ‘gris circuit’ reservat en exclusiva per aquesta edició limitada.

Aquestes unitats segueixen utilitzant el motor V6 de 510 CV d’origen Ferrari, però introdueixen altres novetats estètiques i mecàniques com frens carbonoceràmics, seients esportius Sparco amb fil vermell, palanca de canvi de marxes signada per Mopar, ús massiu de materials nobles com la pell, Alcàntera i cuir, retrovisors de fibra de carboni, equip de so Harman Kardon, pantalla tàctil de 8’8 polzades i un nou sostre de fibra de carboni.

L’edició ‘NRING’ s’associarà al canvi automatitzat ZF de 8 relacions però calibrat per poder canviar de marxa en només 150 mil·lèsimes de segon amb el mode ‘Race’ activat. Però aquestes bèsties de l’asfalt es poden convertir en vehicles dòcils i més o menys estalviadors gràcies a la gestió electrònica del mode de condiucció ‘Advanced Efficiency’, que desconnecta dos dels sis cilindres i permet avanaçar a vela, és a dir, desacoblant motor i caixa de canvis quan les condicions així ho permeten.

Giulia Veloce Ti

Alfa Romeo també presentarà la nova Giulia Veloce Ti (Turismo Internazionale) a Ginebra. Les versions Ti d’Alfa Romeo sempre han estta associades a acabats de qualitat i motors potents, i en aquest cas aquesta nova versió Ti esdevé una mena de Quadrifoglio Verde en miniatura, ja que utilitzarà molts detalls i insercions de fibra de carboni heretades dels QV, seients i llandes esportives i pinces de fre vermelles.

Ara bé, la Giulia Veloce Ti utilitzarà el bloc benzina 2.0 de 280 CV associat a un esquema de tracció integral Q4 i al canvi automàtic de 8 relacions, que si bé no arriben a les prestacions de les versions QV la converteixen en una de les millors, si no la millor, berlina esportiva del mercat.