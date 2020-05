Giulia GTA i GTAm, objectes de col·leccionisme

Per celebrar el 110è aniversari de la seva fundació, Alfa Romeo ha presentat les versions GTA (gran turismo alleggerita) i GTAm, inspirades en el llegendari Giulia Sprint GTA dels anys 60 del segle passat, preparat pel departament de competició Autodelta i que va acumular victòries a tot el món. En tots dos casos Alfa Romeo ha preparat una edició limitada de 500 unitats que els clients poden personalitzar.

I és que el departament de disseny d'Alfa Romeo permet que els clients puguin escollir la decoració del cotxe, inspirada en algun dels turismes històrics de la marca. Així doncs, el client pot demanar una rèplica de la decoració dels Alfa Romeo 33 que van competir a Le Mans o els colors dels GTA que van guanyar el Campionat d'Europa de Turismes als anys 60.

El Giulia GTA, que tindrà un preu base de 143.000 euros (impostos al marge), fa honor a aquest nom amb una reducció de pes de més de 100 quilos respecte al Giulia QV original, gràcies a l'ús de materials lleugers com l'alumini i la fibra de carboni en diversos elements com el capó, les cues d'escapament de titani signades per Akrapovic, l'eix de transmissió, el para-xocs davanter, els passos de roda i els seients esportius específics, vestits amb cinturons de seguretat Sabelt, que permeten homologar el pes total del conjunt en només 1.520 quilos.

Però per als clients més apassionats d'Alfa Romeo també ha preparat una versió extrema anomenada GTAm, una preparació específica pensada per a ús en circuit o carretera revirada per obtenir el màxim rendiment possible. Sense anar més lluny, el Giulia GTAm prescindeix de les places posteriors i equipa una barra de seguretat, obertura de les portes mitjançant corretja i no manetes, i absència de panells a les portes per obtenir un cotxe més lleuger. A més, té un aleró de fibra de carboni posat a punt pel departament aerodinàmic de l'equip Alfa Romeo de Fórmula 1 que en millora l'eficiència aerodinàmica i el rendiment en circuit. El preu base del Giulia GTAm és de 147.000 euros. En el cas de voler comprar un Giulia GTA o GTAm a l'estat espanyol, amb els impostos corresponents, la factura final oscil·laria al voltant dels 200.000 euros, un preu que –això sí– inclou un tutorial i diversos cursets de conducció a les instal·lacions d'Alfa Romeo a Balocco, al nord d'Itàlia.

Els Giulia GTA i GTAm són objectes de col·leccionisme que recull la història i el llegat esportiu de la marca llombarda

L'apartat mecànic és el punt menys espectacular dels nous GTA i GTAm, i és que només fan evolucionar el magnífic motor V6 de 2,9 litres fins als 540 CV (uns 30 CV més que la versió QV del Giulia i l'Stelvio). Amb tot, gràcies a la lleugeresa d'aquestes berlines, la relació entre pes i potència queda en un nivell de 2,82 kg/CV i una xifra d'acceleració fulminant, ja que signa el 0 a 100 en només 3,6 segons.

Malauradament aquesta edició limitada de 500 unitats queda fora de l'abast de la majoria de seguidors i admiradors de la marca, i tan sols unes poques unitats acabaran fent voltes als circuits, el seu hàbitat natural. I és que, com sovint passa amb aquestes unitats especials limitades, molts compradors esperaran que el seu preu de revenda s'infli amb el pas del temps, tal com ha passat amb altres models especials de la marca com el 8C o el 4C Spider.