Ford acomiadarà 7.000 treballadors

El gegant de l’automoció Ford, una marca històrica que és el principal fabricant dels Estats Units, està en hores baixes. Una posició en el mercat complicada, models que no acaben d’atraure els compradors i la dificultat per quadrar la balança de despeses i ingressos han fet que la marca de l’oval hagi anunciat que acomiadarà 7.000 treballadors fins a l’agost vinent, un 10% de la seva plantilla actual.

2.300 dels 7.000 treballadors que Ford acomiadarà seran dels Estats Units, i la resta es repartiran entre els països on la marca té representació, cosa que probablement farà que hi hagi acomiadaments a la planta de Ford a Almussafes, al País Valencià.

El conseller delegat de Ford, Jim Hackett, ha explicat en una carta als treballadors que el reajustament de la marca es farà mitjançant un sistema de baixes incentivades i acomiadaments, a banda de congelar les ampliacions de plantilla. En principi els treballadors acomiadats seran assalariats administratius i no pas operaris de les línies de producció.

De fet, els acomiadaments suposaran una reducció de més del 20% dels treballadors administratius actuals amb l’objectiu de “reduir burocràcia”, segons afirma Jim Hackett, i adaptar-se a les noves tendències de mercat. Però a ningú se li escapa que, en el rerefons de tot plegat, hi ha la preocupació a la cúpula de la multinacional nord-americana per la pèrdua del valor de les seves accions, que han caigut més d’un 9% l'últim any, i aquesta reestructuració suposa part d’un pla per intentar revertir aquesta tendència i recuperar la confiança dels inversos.