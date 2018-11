Ford GT Carbon Series, esportista a dieta

Ford ha presentat el nou GT Carbon Series al SEMA Show de Las Vegas, un aparell pensat per optimitzar el seu rendiment en circuit i batre el cronòmetre per després poder tornar a casa sense haver de canviar de vehicle.

Aquest Ford GT Carbon Series presenta un ús massiu de materials com la fibra de carboni (d’aquí el seu nom) en elements com les llandes, els muntants posteriors, els retrovisors o alguns acabats de l’habitacle, però també introdueix una cua d’escapament de titani i noves entrades d’aire per refrigerar el motor de policarbonat. Gràcies a l’ús d’aquests materials lleugers el Ford GT Carbon Series homologa un pes de 1.367 quilos, que suposa un estalvi de 18 quilos respecte la versió estàndard.

La lluita per alleugerir al màxim aquest Ford GT Carbon Series ha portat als enginyers nord-americans a prescindir d’elements de confort a l’habitacle com el recipient per deixar-hi els gots o els espais portaobjectes centrals. De fet el nou Ford GT Carbon Series només conserva la ràdio, l’aire condicionat i el sistema d’infoentreteniment SYNC3.

Els seients de tall esportiu del Ford GT Carbon Series també disposen d’insercions de carboni, i el quadre d’instruments presenta un aspecte encara més espartà i de carreres, amb unes noves lleves metàl·liques i nous logos al volant i consola central que identifiquen aquesta edició especial.

Ford només fabricarà 1.350 unitats del Ford GT Carbon Series, i manté la mateixa aposta mecànica que en el model convencional: un motor gasolina de sis cilindres en V (o V6, si ho preferiu) que arriba als 656 CV de potència i 745 Nm de parell, que associat al nou pes del model ofereix una acceleració de 0 a 100 inferior als 3 segons i una velocitat punta de 348 km/h.