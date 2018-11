Ford Focus Sportbreak Active, sense por al fang

El nou Ford Focus incorpora una variant de tall aventurer anomenada Active, que incorpora unes noves proteccions de plàstic als baixos i passos de roda, una suspensió específica i una major alçada lliure que permet realitzar incursions fora de l’asfalt amb certes garanties.

Ara Ford ha presentat el Focus Sportbreak Active, l’alternativa als totcamins o SUV que s’han convertit en els nous amos dels nostres carrers i carreteres. El nou Focus Sportbreak Active és 3’4 centímetres més alt que la variant familiar estàndard del Focus, i presenta noves proteccions de plàstic als passos de roda, taloneres, para-xocs i unes noves llandes de 17 o 18 polzades específiques. Pel que fa als interiors, el nou Focus Sportbreak Active incorpora nous entapissats als seients, així com un volant multifunció de cuir i fins i tot pedals d’alumini. Tot això mantenint un espai interior molt aprofitable, amb un maleter que arriba als 608 litres de capcitat.

Aquest Focus Sportbreak Active disposa de dos motors gasolina EcoBoost de tres cilindres de 125 o 150 CV o dos propulsors dièsel de 120 o 150 CV. En tots els casos el Focus Sportbreak Active va associat a un canvi manual de sis velocitats, però les variants més potents dièsel i gasolina poden associar-se a un canvi automàtic de vuit relacions.

Ara bé, el nou Focus Sportbreak Active no és un totterreny, ni vol ser-ho. No disposa de cap opció mecànica de tracció integral, ja que el seu ús es limita a circular en pistes de terra o pedra en bon estat. Això sí, aquest Focus Sportbreak Active incorpora un mode de conducció específic anomenat ‘Trail’ per circular fora de l’asfalt i un ‘Snow’ per fer-ho sobre neu o ferms amb poca tracció.

El Ford Focus Sportbreak Active tindrà un preu base de 24.800 euros, descomptes promocionals al marge, i les primeres unitats arribaran al nostre mercat durant el primer semestre de 2019.