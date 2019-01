Dacia tindrà un cotxe elèctric 'low cost' el 2021

Dacia s'ha fet un lloc al mercat gràcies a la seva aposta per oferir cotxes racionals a un preu imbatible pels seus rivals. De fet, fa poques setmanes vam descobrir que el Sandero va ser el cotxe més venut a Catalunya durant el 2018, cosa que explica fins a quin punt la marca romanesa ha aconseguit una porció important del mercat català.

Però Dacia no vol perdre el tren dels cotxes elèctrics i ecològics i vol convertir-se en la marca de referència dels cotxes assequibles de zero emissions, repetint l'estratègia que tan bé els ha funcionat amb el Sandero i el Duster en mercats com el nostre.

Dacia s'aprofitarà de les tecnologies dels elèctrics de Renault, i segons afirma el president de la companyia, el francès Jean Christophe Kugler, "Dacia oferirà un cotxe elèctric sorprenentment barat l'any 2020 o 202", que conviurà amb els actuals Sandero i Duster, que no tindran versions elèctriques.

El cotxe elèctric 'low cost' de Dacia utilitzarà la plataforma de Renault però amb una potència i autonomia limitades respecte els vehicles del rombe

Probablement el cotxe elèctric assequible de Dacia aprofitarà la plataforma i les bateries del Renault Zoe (cotxe que vam poder provar fa uns anys) però amb una potència i una autonomia més limitades. Algunes fonts situen l'autonomia al voltant dels 160 quilòmetres, més o menys la meitat dels Zoe amb més capacitat, que ja utilitzen bateries de 41 kWh.

El nou Dacia elèctric podria situar-se en preu final sensiblement per sota dels 20.000 euros, cosa que el convertiria en el cotxe elèctric més barat del Vell Continent i que podria impulsar les vendes dels cotxes elèctrics al nostre país.