Cupra fabricarà un León ST híbrid a Martorell

Quan el mercat sembla demanar més SUV i crossovers i menys cotxes de tall familiar, la cúpula de Seat i Cupra ha decidit seguir apostant pel León ST com a puntal de la gamma de les dues marques.

Analitzant-ho fredament, podria tenir relativament poc sentit que Cupra prepari una versió del León ST, però veient els resultats de la generació sortint en mercats com ara l’alemany, el britànic, el francès, l’espanyol i l’italià, Cupra ha decidit seguir apostant fort en aquest nínxol de mercat.

Un cotxe esportiu, ecològic i de tall familiar com el futur Cupra León ST té l'èxit garantit al Vell Continent

El futur Cupra León ST –que arribarà al mercat el 2021– serà un model híbrid endollable o plug-in que utilitzarà un motor de gasolina maridat amb un propulsor elèctric per obtenir una potència total d’uns 240 CV, tot i que les versions Cupra León ST R, orientades a obtenir un alt rendiment, amb tota probabilitat podrien superar els 300 CV de potència del model actual o apropar-se als 350 o fins i tot 400 CV de potència, però associats a un sistema mild hybrid de 48V que l’ajuden a mantenir els consums i les emissions en paràmetres molt controlats.

Les primeres unitats del Cupra León ST camuflades ja fa temps que circulen pels voltants de Martorell, i en destaca una figura atlètica, amb nervadures marcades i agressives i passos de roda eixamplats, i que és més llarg i ample que el model precedent, i on destaquen quatre grans cues d’escapament que denoten la seva naturalesa esportiva.

El futur Cupra León ST utilitzarà un canvi automàtic DSG de set relacions –no és segur que existeixin versions manuals d'aquest cotxe de tall familiar– i disposarà de versions de tracció integral 4Drive, tot i que potser com a opció i no per als models de base.