Cupra fixa la seva seu a Catalunya

Cupra ha anunciat en un comunicat que ja ha començat la construcció de la que serà la seva nova casa a partir del 2020. La nova seu corporativa de Cupra aprofitarà les instal·lacions que fins ara acollien l’edifici de Seat Sport i que ara acolliran les oficines de la nova marca.

La Cupra Racing Factory –aquest serà el nom oficial de la seu corporativa de Cupra– hauria d’estar enllestida abans del final del 2019 i començar a operar el primer trimestre del 2020. El nou edifici, que tindrà més de 2.400 metres quadrats, serà un espai diàfan de dos pisos amb molts elements que evocaran el món de l’automoció i de la competició, i estarà envoltat per un entorn natural de més de 10.500 metres quadrats.

A part d’aquesta nova edificació, Cupra també tindrà un espai de proves i millores dels seus cotxes esportius anomenat Cupra Racing Factory, on Cupra té previst fabricar i desenvolupar els nous models de competició de la marca, com el nou e-Racer, el primer model elèctric de la marca enfocat al món de la competició amb més de 600 CV de potència.

A més d’aquest nou edifici i de la nova zona de prova i posada a punt, Cupra també tindrà un lloc destacat a la futura Casa Seat, un edifici multidisciplinari que la marca inaugurarà en un espai cèntric de Barcelona.

Per acabar, Cupra també té previst obrir centres propis independents dels de Seat en ciutats com Munic, Hamburg, Viena i Ciutat de Mèxic, en un pas més per donar a conèixer i internacionalitzar la marca, que ja ha crescut un 78% respecte al 2018 durant els primers cinc mesos de l’any.