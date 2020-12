Comprar un cotxe nou serà encara més car el 2021

El nou sistema d'homologacions de consum de carburant i emissions contaminants WTLP porta en vigor a Europa des del 2017, però fins ara no era un element decisiu en els impostos a pagar per part dels clients (com l’impost de matriculació) al comprar un cotxe nou.

De fet, l’estat espanyol només obligava a fer servir les xifres del nou cicle d’emissions WTLP (molt més realista que l’anterior cicle NEDC) als vehicles de nova homologació des del setembre del 2018 i permetia que els cotxes o models homologats abans d’aquella data es poguessin acollir a una moratòria que s’acaba l’1 de gener del 2021.

A efectes pràctics, aquesta nova realitat vol dir que molts vehicles (especialment els cotxes de gasolina i dièsel) s’encariran entre uns 500 i gairebé 1.000 euros, ja que tots els cotxes venuts a partir de l’1 de gener del 2021 s’han d’ajustar a les xifres d’emissions del cicle WTLP, més elevades que les xifres NEDC que feien servir fins ara, i això farà que molts vehicles saltin de tram, cosa que encarirà sensiblement el seu preu final, ja que el model espanyol pren com a referència les emissions de CO2.

Sense anar més lluny, a tall d’exemple i prenent com a referència els models més venuts els últims anys a Catalunya, el Seat León bàsic, amb acabat Reference i motor gasolina de 90 CV s’encarirà 824 euros; el Nissan Qashqai bàsic amb motor dièsel de 115 CV costarà 966 euros més; el Seat Arona amb motor gasolina de tres cilindres 1.0 TSI costarà 953 euros més, i el modest Dacia Sandero amb motor gasolina de 65 CV costarà 377 euros més que fins ara.

Els fabricants i els concessionaris ja han demanat a l’executiu una nova moratòria, ja que entenen que un context de crisi econòmica generalitzada, amb milers de negocis, autònoms i assalariats que han reduït els seus ingressos l'últim any i en un context d’incertesa generalitzada, aquestes noves mesures seran un cop dur en un segment força castigat a causa de la pandèmia.