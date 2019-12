Casa Seat, una declaració d’amor a Barcelona

Tot i els intents del règim franquista en el sentit contrari, Barcelona és el bressol de Seat. L’any 1950 el règim, mitjançant l'Instituto Nacional de Industria (INI), va començar a fer els primers contactes internacionals des del final de la Guerra Civil per obrir la primera gran fàbrica d’automòbils espanyola.

El règim franquista va trobar en Fiat un aliat que va acceptar convertir-se en el soci tecnològic necessari per tirar endavant el seu projecte de crear una gran empresa automobilística nacional, però la família Agnelli, propietària de Fiat, va posar com a condició indispensable que la nova fàbrica fos a Barcelona, a poques hores en vaixell d'Itàlia i amb una mà d'obra especialitzada en el sector gràcies a l’experiència fabricant automòbils de les desaparegudes Elizalde, David, Nacional Pescara o Hispano Suiza, entre d'altres.

Així doncs, a desgrat del règim, Seat va instal·lar-se a la Zona Franca de Barcelona per posteriorment, ja sota l’aixopluc del grup Volkswagen, obrir una gran planta a Martorell, actual cor i múscul de la marca catalana.

Casa Seat, un projecte multidisciplinari

Casa Seat és un espai polivalent de 2.600 metres quadrats repartits en quatre plantes on la marca catalana oferirà serveis culturals (exposicions, conferències….), restauració i tallers per a nous talents i dissenyadors, i també hi exposarà productes vinculats amb els diferents serveis de mobilitat (cotxes, motos o patinets) que Seat i Cupra volen oferir en un futur no gaire llunyà.

De fet, el 2020 ha de ser un any clau per al creixement de la marca, ja que durant l’any vinent Seat presentarà el nou Seat León –autèntic supervendes de la marca–, el nou el-Born (el primer cotxe elèctric en sèrie de Seat) i el flamant Cupra Formentor, el CUV esportiu i híbrid endollable que aprofitarà la plataforma del nou León.

La nova Casa Seat és, també, una declaració d'intencions amb la ciutat. Després de convertir Cupra en patrocinador del Barça, l'obertura d'aquest espai en ple centre de Barcelona vol reforçar els llaços de Seat amb la capital catalana i el seu teixit industrial, cultural i econòmic.