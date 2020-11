Carlos Tavares: “El cotxe elèctric farà que només sobrevisquin els fabricants més forts”

El portuguès Carlos Tavares, CEO del grup PSA -entitat que ben aviat iniciarà el procés de fusió amb FCA per crear una nova companyia anomenada Stellantis- ha afirmat en una entrevista amb Reuters que la transició cap al cotxe elèctric farà desaparèixer moltes marques històriques, en un procés que ha qualificat d'“evolució darwiniana”.

Segons Tavares, l’electrificació dels vehicles comportarà “que no tots els fabricants podran adaptar-se a aquest repte”, i els que no hagin pogut desenvolupar la tecnologia necessària per assumir el canvi “no se'n podran sortir amb èxit”. De fet, l’executiu considera que aquest procés de transició també generarà “nous ordres i hegemonies en el sector, amb nous fabricants que es consolidaran” en un mercat canviant i complex.

En aquest nou escenari que obre l'electrificació del sector automobilístic hi sorgiran “nous lideratges com els de Tesla i alguns fabricants xinesos”, segons Tavares, i es generarà un nou panorama molt diferent del que tenim avui en dia.

Arribats a aquest punt, Tavares defensa que el procés de fusió entre PSA i FCA serà positiu per a totes les parts, però dona a entendre que el gran beneficiat d’aquesta fusió serà el grup italoamericà, que no complia amb els objectius d’emissions de CO2 establerts per les autoritats comunitàries. A l’altre costat de la balança, Tavares afirma en l’entrevista que el grup que ell presideix sí que podrà evitar les multes imposades per la Unió Europea, ja que “el grup PSA està complint amb molt de marge tots els seus objectius”.

Tavares podria fer referència també a algunes de les marques del portfoli del grup italoamericà FCA, com ara Lancia, Chrysler o Alfa Romeo, amb poca presència comercial i que encara no compten amb cap model del tot elèctric. PSA, per contra, ja disposa de diversos models electrificats, i Tavares ha anunciat que de cara a finals del 2021 el catàleg inclourà fins a 10 models híbrids endollables o PHEV i 12 models totalment elèctrics. L’estratègia del grup francès no s'acabaria aquí, ja que l’objectiu de Tavares és haver electrificat tota la gamma comercial del grup l’any 2025, ja sigui amb vehicles semihíbrids o mild hybrids, híbrids convencionals, híbrids endollables o PHEV, o vehicles totalment elèctrics (EV).