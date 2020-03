Bugatti Chiron Pur Sport, una joia de 3 milions d’euros

El Chiron no és un cotxe apte per a tothom. Pocs dels que el volen el poden pagar, i no tots els que el poden pagar el volen. A Bugatti resolen aquesta diferència entre oferta i demanda amb edicions especials limitades, controlant el nombre d’unitats fabricades per no fer-ne ni una més de les que poden vendre al preu que volen, fins i tot quan es tracta d’una quantitat d’uns tres milions d’euros per un cotxe.

La clau per mantenir els preus alts i la demanda d’aquests productes és convertir els cotxes (que, per molt esportius i especials que siguin, no deixen de ser un vehicle amb quatre rodes i un motor molt potent) en autèntiques obres d’art, fetes a mà amb un nivell d’excel·lència màxim i dotats de tota la capacitat tecnològica del moment.

El nou Bugatti Chiron Pur Sport és una evolució pensada per treure el màxim rendiment del cotxe en circuit, gràcies a una posada a punt específica del seu xassís que inclou uns amortidors més rígids, frens de titani d’alt rendiment i noves llandes amb neumàtics Michelin Bugatti Sport Cup 3 R exclusius per a aquest model.

Aquesta evolució específica del Chiron també inclou lleus millores aerodinàmiques en el seu frontal com un nou llavi inferior o splitter i noves entrades d’aire de fibra de carboni. En total, i gràcies als diversos elements fabricats en materials lleugers, el Chiron Pur Sport presenta una reducció de pes d'uns 100 quilos respecte a un Chiron convencional.

Amb tot, el Bugatti Chiron Pur Sport no és el model més exclusiu i car de la marca alsaciana, ja que Bugatti va vendre les 40 unitats del Chiron Divo a un preu de cinc milions d’euros cadascuna.

Mecànicament, el Chiron Pur Sport manté el motor W16 de vuit litres de cubicatge, que ofereix 1.500 CV de potència, però amb un reajustament de la seva caixa de canvis seqüencial que li permet arribar a les 6.900 rpm gràcies a les modificacions específiques de la transmissió, que també ajusta i retalla el salt entre marxa i marxa un 15%, i permet transicions més ràpides i eficaces.