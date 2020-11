Bentley es convertirà en un fabricant de cotxes elèctrics

Fins ara Bentley -una llegendària marca britànica que forma part de la matriu del grup Volkswagen- sempre s’havia caracteritzat per oferir cotxes de luxe amb poderosos motors de gasolina de vuit i de dotze cilindres en V, però que canviarà de paradigma per convertir-se en un fabricant de cotxes elèctrics en menys de deu anys, tal i com ha anunciat Adrian Hallmark, CEO de la marca.

I és que l’estratègia del grup Volkswagen passa per electrificar progressivament els models de Bentley aprofitant la plataforma Premium Platform Electric (PPE) i les mecàniques i tecnologies que faran servir els nous models elèctrics de Porsche i Audi per aprofitar sinergies i costos de recerca i desenvolupament.

El pla de Bentley, presentat en l’esdeveniment Beyond 100 i que celebrava el primer segle de vida de la marca anglesa, passa per oferir nous models híbrids endollables i totalment elèctrics a partir de l’any vinent (de moment ja disposa d’un model híbrid endollable, el Bentayga Hybrid). Aquest pla ha d’incloure versions híbrides endollables dels actuals Continental GT i Flying Spur aprofitant la platforma del Porsche Panamera, i s’haurà de consolidar l’any 2025, quan Bentley hauria de començar a comercialitzar el seu primer model totalment elèctric.

Segons Adrian Hallmark, responsable de Bentley “aquest canvi no és tan sols per fabricar cotxes elèctrics, hem de fabricar Bentelys”. Amb aquesta declaració d’intencions queda clar que la mítica marca de Crewe no vol renunciar a la història, esperit, distinció i disseny característic dels seus vehicles, si no que vol adequar tot el llegat de Bentley en una nova generació de models de zero emissions.