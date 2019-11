Bentley escull Esplugues per celebrar el centenari i presentar el nou Flying Spur

Recentment vam poder assistir a l’acte de celebració del centenari de Bentley, que es va organitzar a Esplugues de Llobregat. Concretament, la Torre dels Lleons va ser l’emplaçament escollit per presentar del nou model de la marca britànica, el Flying Spur.

Es tracta d’una berlina de 5,32 metres que disposa d’un conjunt mecànic absolutament espectacular. Sota un capó que per primer cop en molt de temps disposa d’un logotip retràctil –i que la marca anomena Flying B–, s’amaga el mateix motor que porta el Bentley Continental. Un enorme propulsor V12 amb 6 litres de cilindrada i dos turbos, capaç de generar una potència de 635 CV i un parell de 900 Nm. Per canalitzar tota aquesta potència cap a l’asfalt, Bentley ha instal·lat al Flying Spur una caixa de canvis automàtica de doble embragatge i vuit velocitats.

Una de les novetats del nou model és que renuncia al concepte de tracció total permanent, i envia la potència en tot moment a l’eix posterior. Això sí, per evitar pèrdues de tracció i garantir la bona acceleració –de 0 a 100 en tan sols 3,8 segons i 333 km/h de velocitat màxima–, Bentley ha dotat el Flying Spur d’un sistema electrònic mitjançant el qual el cotxe pot enviar una part de la potència a les rodes davanteres.

La marca també ha introduït una barra estabilitzadora i una suspensió neumàtica adaptativa per tractar de posicionar-lo com la berlina de luxe amb més bon comportament dinàmic del mercat. De fet, segons Pau Coll, general manager de Bentley Barcelona, amb el model la marca anglesa “ha volgut introduir el Flying Spur al segment de les berlines de luxe per situar-lo al capdamunt, i això es nota especialment en la conducció, a una altra lliga”.

Però si a nivell dinàmic el nou Flying Spur millora el rendiment del model anterior, tecnològicament la llista d’elements que incorpora és pràcticament interminable. Això sí, alguns destaquen per damunt de la resta, com per exemple l’eix posterior direccional –que ajuda a maniobrar els més de cinc metres de longitud– i la il·luminació Matrix LED, amb 48 díodes per òptica. A més, com no podia ser d’una altra manera, l’equipament en matèria de seguretat és espectacular, amb sistemes com la frenada d’emergència, diversos assistents en la conducció i fins i tot una càmera nocturna.

Al seu interior la qualitat és exquisida. El cuir, la fusta, els materials nobles i les reminiscències analògiques (per exemple, en forma d’un elegant rellotge central d’agulles) es combinen amb la cada cop més incipient digitalització. Així, la instrumentació és completament digital, i la pantalla central rotatòria de 12,3 polzades es combina amb un altre monitor situat entre els seients davanters i pensat per als passatgers de les places posteriors.

Precisament és en aquests seients on viatjar és tota una experiència, perquè l’espai ha augmentat respecte al model anterior (la distància entre eixos ha crescut en 13 centímetres) i el doble sostre panoràmic o l’equip de so de fins a 19 altaveus garanteixen que el trajecte sigui d’allò més plaent.

Una sorpresa per al centenari

Amb la celebració d’aquest acte, Bentley no només va aprofitar l'avinentesa per mostrar per primera vegada al país el Flying Spur, sinó que va també dotar-lo d’una companyia molt especial. Es tracta d’una unitat original del Bentley Blower del 1929, un dels models insígnia de la marca i el seu cotxe més valuós.

Amb un motor de 4,5 litres amb quatre vàlvules per cilindre i una potència de fins a 240 CV, Bentley ha aprofitat la celebració del centenari per fabricar-ne 12 unitats totalment artesanals, tantes com victòries va aconseguir els anys previs a la Segona Guerra Mundial.

Tornant al Flying Spur, Bentley començarà a comercialitzar el nou model amb les versions First Edition, que incorporen tot l’equipament i opcionals disponibles, i ha anunciat que el preu mitjà de partida se situarà al voltant dels 290.000 euros.