El nou Bentley Continental GT arriba a Catalunya

Aquesta setmana s’ha presentat a Barcelona el nou Bentley Continental GT, i ha convertit la capital catalana en la primera ciutat de l'Estat a rebre el nou cupè britànic.

En fotografies ja semblava elegant i esportiu, però, com sol passar habitualment, fins que un determinat model no es veu en persona no es pot emetre un judici objectiu. En el cas del model anglès, en directe és capaç de transmetre l’aura de luxe, esportivitat i elegància que ja s’entreveia fa uns mesos, com us vam explicar en aquest article.

El nou Continental guanya presència respecte de l’anterior -que ja estava antiquat en molts aspectes- i es renova per continuar combinant el luxe, l’artesania i la innovació tecnològica sense perdre la identitat de la marca de Crewe.

Un potent motor W12 TSI de 6 litres, 635 cavalls i 900 Nm de parell, amb què el cupè anglès assoleix els 100 km/h en tan sols 3,7 segons, combinat amb una caixa de canvis de 8 velocitats i doble embragatge que de ben segur faran que l’experiència de conducció sigui inoblidable. Actualment aquesta és l’única motorització disponible però previsiblement en un futur arribaran noves mecàniques, probablement amb la tecnologia híbrida en la qual Bentley ja està treballant.

Finalment, i com és tradició a la marca, les possibilitats de personalització són gairebé infinites i els clients disposen de fins a 17 colors diferents per a la carrosseria i 15 per als entapissats i la moqueta.

A més, pel que fa a tecnologia, destaquen principalment la pantalla central giratòria i el panell d’instruments digital, que té un funcionament similar al del Virtual Cockpit d’Audi.