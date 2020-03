BMW retira l’i8

Ha sigut un cotxe avançat al seu temps, una mica incomprès i menystingut. Un esportiu híbrid endollable de 374 CV de potència que va sortir al mercat l’any 2013, quan encara no estava preparat per a aquesta mena de vehicles, i probablement la consciència ambiental dels compradors del segment dels cotxes esportius el veia amb certa desconfiança.

Quan BMW va presentar l’i8 ens va sorprendre pel seu disseny, agosarat i futurista (que no va acabar d’agradar a tothom). Les seves línies, espectaculars i esportives, també responien a un criteri aerodinàmic que li permetia millorar les prestacions i mantenir a ratlla els consums i les emissions.

Més enllà del disseny espectacular, l’i8 presentava algunes solucions constructives que marquen el camí als fabricants dels cotxes esportius del futur. D’entrada, l’i8 ha utilitzat un xassís de fibra de carboni, cosa que li permet ser més lleuger (uns 1.600 quilos en buit) i una millor rigidesa torsional que allotja un motor de gasolina de tres cilindres 1.5, amb 231 CV i 320 Nm de parell, que impulsa les rodes posteriors, i un motor elèctric que dona potència a les rodes davanteres i que ofereix 143 CV de potència. En total, 374 CV que han fet volar el cotxe bavarès durant els últims set anys –cal recordar que l'i8 accelera de 0 a 100 en poc més de quatre segons– i oferint un consum de només 2 o 3 litres cada cent quilòmetres.

BMW no ha designat un successor clar per a l’i8, tot i que té diversos projectes i opcions de futur que inclouen possibles versions M dels seus Sèrie 3, Sèrie 4 i Sèrie 5 actuals amb motoritzacions electrificades, així com un hipotètic nou rival dels futurs Audi R8 i Tesla Roadster.