Audi renova el Q3

El nou Audi Q3 arribarà el mes de novembre que ve als concessionaris, però els d’Ingolstadt ja han presentat el seu aspecte definitiu a les xarxes socials. La segona generació del SUV compacte abandona Catalunya (fins ara es fabricava a Martorell) per ser fabricat a la planta de Györ, a Hongria, on els costos de producció són més baixos i el marge comercial acaba sent més important per la marca dels anells.

D’entrada el nou Q3 es veu més fort i poderós que la generació precedent, gràcies a una calandra més gran, unes nervadures més marcades i musculoses i uns grups òptics més estilitzats. De fet, el nou Q3 es veu més robust i modern que l’anterior i segueix la línia del llenguatge estètic i de disseny iniciat pel Q8.

Però on Audi vol marcar les diferències amb la resta del segment és en el seu interior, més digital i tecnològic que mai. Entre les moltes opcions de personalització i gadgets tecnològics destaca el nou quadre d’instrument totalment digital i la pantalla central tàctil de 10 polzades orientada cap al conductor, des d’on es podran gestionar totes les opcions que ofereix la seva connectivitat de manera senzilla, lògica i intuïtiva. A més a més, incorpora les últimes innovacions en matèria de seguretat i control adaptatiu de la frenada, i el navegador utilitza Google Maps d’alta resolució per situar-nos en tot moment.

La plataforma del nou Q3 és la mateixa MQB del grup Volkswagen, però la seva carrosseria creix gairebé 10 centímetres de llarg i 2 d’ample per oferir més habitabilitat a les places posteriors i del maleter, que ara arriba als 675 litres de capacitat màxima sense abatre els seients posteriors.

A més a més, el nou Q3 desembarcarà amb tres motors de gasolina i un de dièsel amb potències compreses entre els 150 i els 230 CV de potència, amb possibilitat de configurar el cotxe amb sistema de tracció davantera o integral (Quattro) i canvi manual de sis relacions o automàtic de set marxes i doble embragatge.