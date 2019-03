Aston Martin Lagonda All-Terrain Concept, una obra d'art endollable

Poques vegades un cotxe pot arribar a ser considerat una obra d’art. De fet, pràcticament cap pot optar a ser-ho abans d’haver estat presentats oficialment, però l’exercici de disseny que Aston Martin ha fet amb el prototip del seu primer SUV anomenat Lagonda All-Terrain Concept és d’una nova dimensió.

L’Aston Martin Lagonda All-Terrain Concept és l’aposta estilística del fabricant britànic per fer-se lloc en el segment dels SUV de luxe, i vistes les reaccions que ha generat al Saló de Ginebra els anglesos poden estar molt contents amb la feina realitzada.

Aquest Lagonda All-Terrain Concept és un cotxe elèctric que s’inspira en els turismes cupès de luxe, en les berlines de tall familiar o ‘sportwagon’ i en el món dels iots de luxe. De fet el prototip sembla un iot esportiu gràcies a les seves línies marcades i elegants que generen una subtilesa de les formes i una harmonia dels volums del cotxe.

La part posterior del cotxe és la zona més treballada i sorprenent del Lagonda All-Terrain Concept gràcies a la caiguda cupè sobre el maleter i la franja horitzontal led que recorre tota la zona posterior integrant-se amb la línia de cintura elevada que marquen les seves finestres i nervadures laterals.

Els interiors del Lagonda All-Terrain Concept mostren un espai diàfan per a quatre ocupants i la possibilitat de girar els seients davanters ja que aquest prototip està pensat per adoptar un sistema de conducció totalment autònom que alliberi al conductor d’haver de dirigir al cotxe. Amb tot, si el conductor prefereix prendre el control del cotxe el sorprendrà un volant petit i gairebé ovalat de tall molt esportiu amb un quadre d’instruments integrat al centre del volant, i no pas a la consola central ni al tauler del cotxe.

Tot i ser un prototip, el Lagonda All-Terrain Concept serà un cotxe que exisitirà (probablement amb una aposta estètica una mica menys radical) i que es començarà a fabricar el 2022 a una nova planta que la marca britànica està construint a Gal·les.