Aprilia RSV4 Factory, del circuit al carrer

Aprilia ha volgut portar un cop més el millor de MotoGP i Superbikes als models de carrer amb la flamant RV4 Factory, una moto que vol recollir el llegat de la RSV4 RF LE, la primera moto de carrer que va incorporar solucions aerodinàmiques provinents de MotoGP.

Estèticament, la presència de la nova RSV4 Factory enamora pel seu carenat de color negre que contrasta amb les llandes forjades i els elements aerodinàmics. Encara que sembli una moto de competició (molts dels seus propietaris en faran un gran ús als circuits), és un model homologat per circular pel carrer, malgrat que les seves prestacions són d'infart.

La nova RSV4 Factory també incorpora uns espectaculars alerons inspirats en les MotoGP per oferir el màxim rendiment a una màquina només apta per a pilots experimentats. I és que aquesta moto extreu 217 CV i 122 NM de parell del seu motor de quatre cilindres en V per moure un pes de només 177 quilos en buit. També utilitza un sistema electrònic APRC de quarta generació per poder gestionar tot aquest torrent de potència i d'esportivitat.

Amb aquestes xifres l’Aprilia RSV4 Factory és la principal candidata a ocupar el tron de la Ducati Panigale V4, i a diferència de l'última presenta un xassís d’alumini totalment nou i adaptat per treure el màxim rendiment a la moto, unes pinces Brembo Stylema d’alt rendiment i noves suspensions Öhlins NIX i TTX sobre els eixos per millorar l’experiència dinàmica de la moto.