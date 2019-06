Alfa Romeo Giulietta Sport, 'cuore' de competició

Amb presència ininterrompuda des del 2010, l’Alfa Romeo Giulietta és un dels cotxes més veterans del mercat. Amb això no volem dir que sigui un cotxe vell o descatalogat: al contrari, la seva estètica segueix atractiva deu anys després i la seva oferta tecnològica i de seguretat ha anat actualitzant-se amb el pas dels anys.

Ara els de Milà han presentat la versió Giulietta Sport, un model amb vocació més esportiva gràcies a una estètica juvenil, com ara les insercions de color vermell als para-xocs, les cues d’escapament enfosquides i de gran diàmetre, fars enfosquits, retrovisors i manetes de les portes de color negre i les seves llandes de disset polzades de color antracita, entre d'altres.

Els interiors de la Giulietta Sport també reben una actualització estètica de tall esportiu gràcies als seus seients esportius amb entapissats de tela fosca i fil vermell, els pedals d’alumini i la palanca de canvis d’aquest material.

L’aposta tecnològica de la Giulietta Sport es tradueix en un paquet anomenat ‘Alpine’ i que inclou una pantalla tàctil de set polzades i un sistema compatible amb Apple CarPlay i Android Auto, i diversos ports d’entrada USB i HDMI.

Mecànicament la Giulietta Sport ofereix un motor gasolina 1.4 turbo i un motor dièsel MultiJet 1.6 que en tots dos casos ofereixen una potència de 120 CV associats a una caixa de canvis manual de sis relacions i un sistema de tracció davantera, a diferència dels més moderns Giulia i Stelvio, que ja aposten per la tracció posterior.

Per acabar, la Giulietta Sport té un preu promocionat de 8.900 euros per poder gaudir del cotxe durant dos anys i sense cap quota, i la possibilitat de quedar-se el cotxe al tercer any pagant 11.300 euros sempre que optem per la financera del grup FCA.