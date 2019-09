Així és el nou cotxe del rei Felip VI: un Mercedes blindat de més de mig milió d’euros

El rei Felip VI ja té un nou cotxe oficial: un flamant Mercedes-Maybach S600 Guard, un dels cotxes blindats més luxosos i segurs del planeta. El Mercedes-Maybach S600 Guard és un vehicle nou de la gamma de la marca alemanya i rep el segell VR10, la màxima distinció que pot rebre un vehicle en matèria de seguretat.

I és que el Mercedes-Maybach S600 Guard és un cotxe blindat i reforçat capaç de suportar els impactes de bales de fusells d’assalt, resistir l’ona expansiva d’una granada o fins i tot resistir a detonacions laterals de fins a quinze quilos de TNT.

El nou cotxe del rei passa per ser el vehicle no militar més segur i blindat mai fabricat

El Mercedes-Maybach S600 Guard és una autèntica fortalesa amb rodes que el converteix en el vehicle no militar més segur del món en aquest moment. Amb unes mides realment grans –fa gairebé sis metres de llarg– i un pes de més de quatre tones i mitja, aquest cotxe fa servir un poderós motor V12 (dotze cilindres en V) que ofereix 530 CV i 850 Nm de parell associat a un canvi automàtic i un sistema de tracció posterior que li permeten accelerar de 0 a 100 en poc més de cinc segons, a costa d’un consum que, tot i no haver-hi xifres oficials que ho certifiquin, s’eleva per sobre dels 20 litres als cent quilòmetres.

Aquesta berlina blindada de luxe té un preu base de 470.000 euros abans d’impostos i sense comptar amb les moltes opcions de personalització que encareixen el preu final. La primera unitat del nou Mercedes-Maybach S600 Guard va ser adquirida per la cancellera alemanya Angela Merkel, i des d’aleshores diversos caps d’estat han fet la seva comanda al grup Daimler, com en el cas del ministeri d’Hisenda.

El cotxe que ha adquirit el ministeri d’Hisenda espanyol a instàncies del Parc Mòbil de l’Estat ha costat 454.500 euros (549.945 euros si sumem l’IVA corresponent), tal com publica el ministeri en l’expedient 2658/2019 de l’administració general de l’Estat. Tot i que aquest any la casa reial té assignada una partida de vuit milions d’euros en els pressupostos generals de l’Estat per les despeses i manteniment del rei i la seva família (tal com recull l’article 65.1 de la Constitució), l’adquisició d’aquest cotxe s’ha licitat al marge d’aquesta quantitat i ha sortit dels fons del ministeri d’Hisenda via licitació del Parc Mòbil de l'Estat, tot i que l’ús del vehicle serà exclusiu per als membres de la família reial espanyola.