La solidaritat fa engegar el motor

M'enganxes netejant i preparant un grapat d'ulleres d'anar en moto per la muntanya per portar-les a un hospital, ja que als sanitaris ara els faran falta. Ja en porto més de trenta!”, m'explica Nani Roma a través del telèfon en resposta a una trucada per saber com estava.

La iniciativa ha tingut ressò entre molts altres pilots de tot l'estat, entre ells Laia Sanz o el subcampió mundial de motocròs, l'andalús José Butrón, que és qui la va engegar. A Itàlia, un dels primers esportistes que va mostrar el seu vessant més solidari va ser Valentino Rossi, que a través de la seva empresa de marxandatge VR46 es va sumar a l'associació Insieme per Marche Nord per recollir fons que permetessin l'adquisició de material sanitari.

El seu gran rival, el català Marc Màrquez, es va afegir a la iniciativa de Pau Gasol i Rafa Nadal per recollir fons destinats als treballs de la Creu Roja per combatre la Covid-19; una proposta a la que també s’ha apuntat Fernando Alonso. Des del seu confinament a casa seva a Lugano (Suïssa), confinament que ell mateix ha qualificat de “privilegiat”, Alonso ha criticat a través de les xarxes la manera com el govern espanyol gestiona la crisi sanitària, per no aprofitar “l’avantatge que suposava l’experiència del que estava passant a la Xina i a Itàlia”, un país al que l’asturià hi està molt vinculat, més enllà de la proximitat d’aquest lloc de residència habitual.

Tecnologia d'avantguarda

La Fórmula 1 ha estat vinculada històricament a tres grans sectors industrials: l’aeronàutic, el militar i el sanitari. En aquest últim camp sempre han fet moltes aportacions, sobretot gràcies a la seva expertise tecnològica en el tractament de materials sofisticats per la construcció d’eines tan pràctiques com incubadores, exoesquelets, braços biònics o aplicacions de la telemetria a la biomètrica. Però també en el terreny de les comunicacions, per millorar les monitoritzacions a malalts, per exemple, o per optimitzar alguns processos com l’atenció a accidentats en les àrees d'Urgències dels hospitals, i en el trasllat d'expedients mèdics d'una secció mèdica a un altra o d’una UCI mòbil o una ambulància a un centre sanitari aprofitant xarxes con la 5G.

L'equip Ferrari, pertanyent al grup Fiat, va ser dels primers a posar tot el seu know-how al servei de la comunitat científica en el moment de màxima virulència de la crisi del coronavirus a Itàlia. Tot i que el departament de competició de la Scuderia ja fa dues setmanes que està tancat, la fàbrica de Maranello centra aquests dies l'activitat en la fabricació de respiradors dissenyats per l'enginyeria Siare, de Bolonya, que és la principal empresa del país dedicada a la fabricació de ventiladors mecànics.

Pocs dies després, un consorci format per les set escuderies que tenen la seva base a la Gran Bretanya (Haas, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault i Williams) han creat un pool anomenat Project Pitlane que aporta serveis d’enginyeria, i també eines com els forns autoclau per coure peces de fibra i d’altres materials dels monoplaces per la fabricació de tota mena de recursos sanitaris seguint les indicacions del consorci Ventilator Challenge, que, de manera transversal, han constituït moltes empreses britàniques de tota classe davant la pandèmia.

El Circuit de Catalunya, que disposa d’un centre mèdic adequat als estàndards de seguretat a què obliga l’organització d’un Gran Premi, va cedir fa un parell de setmanes els tres respiradors del seu equip de reanimació a l'hospital de Granollers.

Com a contrast a totes aquestes accions, la gran bestiesa sobre el covid-19 en el mon de la F1 l’ha dita Helmut Marko, el conseller de Red Bull i Alpha Tauri i assessor del propietari de la marca de begudes energètiques, que ha manifestat que voldria que els seus pilots agafessin la malaltia perquè així ja estarien immunitzats quan el campionat tornés a la normalitat.

La industria al servei de la societat

A Catalunya, la iniciativa del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, amb empreses com HP, Leitat i Seat ha permès oferir la tecnologia de les impressores 3D per massificar la fabricació de respiradors artificials, com ja sabem.

Des del punt de vista tecnològic, aquesta sinergia ha permès també la creació de mascaretes per a personal sanitari amb poliamida 12, un material molt resistent que es pot desinfectar a temperatures molt altes sense risc de deformació. Aquesta mascareta porta uns filtres que duren 4 dies, homologats segons la normativa FP2 de seguretat mèdica.

El parc d'impressores d'aquest conglomerat també ha permès produir 10.000 mascaretes al dia, d'un sol us, fetes amb materials termoplàstics, que encara estan pendents d'una homologació del ministeri de Sanitat que no acaba d'arribar.

I, en paral·lel, un equip de 150 treballadors de Seat han transformat la línia de la cadena de muntatge de la fàbrica de Martorell, on es produeix el trenc davanter del León, per fabricar un enginyós respirador a partir del motor de l'eixugaparabrises del cotxe. L'enginy demostrat, més enllà de ser un exercici de creativitat impressionant, no deixa de ser una mostra d'humanitat desbordant.

L’exemple de Seat no és l’únic a la industria de l’automoció. Renault ha distribuït les vint impressores 3D de la seva fàbrica de Valladolid, i els consumibles necessaris pel seu funcionament, entre diversos treballadors que produeixen mascaretes a casa seva a tota màquina. La Guàrdia Civil d’aquella ciutat s’encarrega de recollir-les i distribuir-les entre les residències locals per la gent gran, a més de 30.000 mascaretes, 1.000 guants, 500 granotes de protecció i 100 parells d’ulleres industrials que ha cedit la marca del rombe.

Altres marques de cotxes -fonamentalment les que tenen la base a Madrid, a on disposen de grans flotes corporatives- han cedit els seus vehicles a diversos centres sanitaris perquè els puguin utilitzar els seus treballadors. Aquest és el cas de Hyundai, Land Rover o Suzuki, entre d’altres. Toyota, en col·laboració amb la Fundación Aladina, facilita el desplaçament de malalts que hagin de rebre tractaments crònics, des dels seus domicilis fins als hospitals a on reben el tractament.

Marques com la dels cascos Nzi, de Múrcia, aporten tota l’experiència en la fabricació de les viseres d’aquests elements, per fabricar pantalles anti-contagi pel personal sanitari. La xarxa de tallers de Carglass, una empresa dedicada a la substitució dels parabrises dels cotxes, ha cedit les seves impressores 3D per la creació d’unes màscares pensades pels missatgers i els repartidors de menjar a domicili. El fabricant de camions Iveco també ha aportat els seus recursos per fer màscares, i fins i tot els set-cents treballadors de pneumàtics Continental continuen anant a la fàbrica de Rubí tot i estar afectats per un ERE per utilitzar les eines de la factoria per produir més pantalles i mascaretes.

Impossible no actuar

El productor de carburants i additius Repsol aporta tot el seu coneixement en el tractament de líquids industrials, i fa als seus laboratoris de Móstoles 3.000 litres setmanals de gel hidroalcohòlic, que tant ha mancat a farmàcies i hospitals en les últimes setmanes.

És aquí on es produeix la gasolina de la moto dels germans Márquez. On ara que no hi ha curses han modificat el principal objectiu de la seva producció.

Entitats com el RACC han posat a disposició de la Generalitat els seus 16.000 metres d'instal·lacions amb una xarxa de comunicacions molt tecnificada i el seu heliport, situats al nord de la Diagonal de Barcelona, i les seves autoescoles ofereixen la possibilitat de fer cursos teòrics de conducció via Instagram.

Precisament a través de la xarxa algunes empreses de mobilitat també fan la seva aportació, com ara Audi o Land Rover, que regalen unes plantilles perquè els nens puguin acolorir els seus cotxes, o Kawasaki, que ensenya a fer el manteniment de les motos a distància, online, per ajudar a passar l'estona als seus clients durant el confinament.

Tot i que els tallers de reparació de vehicles estan tancats, tal com marca l'enduriment de les mesures de l'estat d'alarma, hi ha marques, com les distribuïdes per Motos Bordoy (Sym, Niu i Macbor), que posen a disposició dels sanitaris que ho necessitin una flota de motos de substitució gratuïtament, per si les seves s'espatllen, mentre els arreglen la seva de franc.

Esclar que, en plena onada de solidaritat, n'hi ha que prenen algunes decisions que semblen formar més part del màrqueting que d'una altra cosa. Com Pirelli, que davant la gravetat de la situació ha decidit no publicar el seu famós calendari... Doncs encara sort.