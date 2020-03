Organitza el teu Gran Premi al menjador

No hi ha F1, com tocaria en aquestes dates. Ni motos. I totes les competicions estan aturades, com és lògic. Si ets el que en diuen un petrolhead, un malalt de la benzina, potser aquests dies trobis a faltar més que mai les curses. Et proposem algunes opcions per sortir de la melangia motoritzada.

La F1 més autèntica

Les curses més recents de la F1 estan subjectes a drets, i no és fàcil trobar-les sense pagar. Però n’hi ha algunes de les més antigues –i potser també de les millors– que podem trobar íntegrament a la xarxa amb relativa facilitat. Si hi passeu una estona, a YouTube trobareu transmissions espectaculars de GP com el de Mònaco del 1965, el d’Espanya del 1992 –el segon que feien a Montmeló– o el d’Itàlia del 1990.

No tot són pantalles

Per desconnectar del lleure tecnològic no hi ha res millor que un llibre. Si us agrada llegir sobre el món de les curses us recomanem l’obra Senna, històries desconegudes, 25 anys més tard, dels periodistes Lemyr Martins, amic personal del mític corredor, i el navarrès José María Rubio, degà dels enviats espanyols a la F1. L’obra conté cent imatges inèdites del pilot brasiler, i està disponible a través d’Amazon.

Muntem l’Scalextric?

Amb l’excusa d’entretenir la canalla, ha arribat el dia de baixar de l’altell la vella capsa del nostre joguet preferit de la infància, l’Scalextric. Segurament haurem de passar un paper de vidre per les guies metàl·liques de les pistes per treure una mica de rovell, i caldrà netejar les trenes conductores i les connexions elèctriques dels cotxes (amb alcohol va bé), però l’esforç valdrà la pena. Ens esperen hores de curses al límit entre les potes de les cadires de la sala d’estar.

Recupera el passat

A la web oficial del campionat mundial de motociclisme (Motogp.com) trobareu alguns enllaços per fruir de molts continguts de pagament vinculats amb aquest certamen. Aquests dies també podeu reviure en aquesta pàgina les transmissions íntegres de les deu millors curses de la història de MotoGP totalment de franc. Un viatge a través del temps apassionant. Tot un detall que és d’agrair.

Pensa en les vacances

Quan tot això s’acabi, caldrà fer guardiola. De moment potser no podrem fer aquells grans viatges que tant ens agraden, però aquesta crisi pot ser una oportunitat per entendre que hi ha moltes destinacions de proximitat que són tan o més interessants. A la web Motor.ara.cat trobaràs algunes propostes per fer rutes i descobrir el país en cotxe o moto força suggestives.

Series i documentals

Netflix acaba d’estrenar un documental sobre Juan Manuel Fangio, El hombre que domaba las máquinas, la biografia del Chueco de Balcarce. L’argentí va ser el primer pilot que va guanyar cinc mundials de F1, el primer a Barcelona, l'octubre del 1951. En aquesta mateixa plataforma també hi ha les dues temporades de Drive to survive, una sèrie magnífica sobre els Grans Premis, que ha fet enfadar molt Max Verstappen.

Recuperem els àlbums de cromos

Un altre exercici d’arqueologia per passar l’estona aquests dies. Potser ens haurem de posar la mascareta per evitar la pols amuntegada en aquelles caixes plenes de tresors que reposen a les golfes. Però, si els trobem, serà impossible no vessar una llagrimeta amb l’àlbum de motos dels pastissets Bimbo, el d’Automóviles de Maga, o el Gran Álbum del Mundo del Automóvil, de l’Editorial Bruguera. Tengui, falti, tengui!

I si acabem aquella maqueta?

Ricky Rubio ha explicat que aquests dies de confinament farà un puzle de sis mil peces. Potser ara tindrem l’ocasió d’imitar-lo, o d’acabar aquella maqueta que fa tants anys que tenim a mig fer. Ara és el moment! A través de la xarxa podrem comprar maquetes de cotxes i motos de Lego, o de les marques Revell, Heller, Tamiya, Italeri, Airfix o Machine Works, que són les més conegudes. N’hi ha de tots preus.

Caixa, cobri... per passar-ho bé?

Amb tots els campionats ajornats –i algunes curses suspeses– potser no seria el millor moment per abonar-se per primera vegada a plataformes com Dazn o MovistarF1. Ara mateix no hi ha l’oportunitat de veure competicions en directe, el producte estrella d’aquests mitjans, i potser fora bo esperar-se al moment que es normalitzi tot per reactivar les quotes, o donar-s’hi d’alta per primera vegada. Tant l’una com l’altra, això sí, s’esforcen per oferir productes complementaris i alternatius al directe que donin sentit a l’oferta, de vegades amb més voluntat que encert. Són reportatges, programes, repeticions d’emissions antigues –probablement el més interessant en alguns casos– i algun refregit que de vegades està una mica caducat, tot sigui dit.

Si us agrada el motor més enllà de la competició, la plataforma Amazon Video emet el programa The Grand Tour, amb el mateix equip del llegendari Top Gear de la BBC –Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May– en el qual proven models icònics de l’automoció. El seu estil irreverent continua sent demolidor per alguns fabricants de cotxes... tot i que amb l’edat, el temps, i la pèrdua d’alguns mitjans, han perdut part d’aquella mala baba que els va fer destacar a la televisió pública britànica.

Els e-jocs aprofiten la crisi per fer-se lloc

Sense la cursa de Melbourne, alguns pilots com Lando Norris, Max Verstappen, Stofel Vandoorne -ara a la Indy- o el català Dani Juncadella van concursar a la prova de simracing que es va fer per compensar el GP suspès. Més d’un milió de persones van participar a les diferents curses que es van fer per diverses plataformes amb simuladors virtuals a l’hora que haurien d’haver corregut a l’Albert Park.