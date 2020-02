Els cotxes nous seran cada vegada més cars

Aquest any pot ser especialment transcendent per al futur de la indústria de l’automoció. El 2021 la mitjana d’emissions de la gamma de cada constructor de cotxes no podrà estar per sobre dels 95 grams de CO 2 per quilòmetre recorregut. Les marques que superin aquest marge, tan ambiciós com difícil de complir, hauran de suportar unes multes que tindran com a barem un càstig de 95 euros per cada gram addicional, segons marca la regulació CAFE (Corporate Average Fuel Emissions).

Aquesta serà la xifra mitjana d’emissions que cada firma automobilística haurà de complir per no haver de pagar unes sancions que alguns analistes diuen que poden enfilar-se a milers de milions d’euros. Per aquest motiu les vendes assolides el 2020 són tan importants, ja que serviran per establir els criteris sancionadors en cada cas per aquest futur immediat que ja comença. L’estratègia per eludir o reduir les sancions passa per vendre la màxima quantitat possible de models verds que permetin equilibrar la descompensació dels vehicles menys sostenibles dels catàlegs actuals.

Si analitzem les gammes que tenien el 2018 els diferents constructors d’automòbils del mercat espanyol, Toyota –una firma que el 1997 va ser pionera en la producció de cotxes sostenibles amb el Prius com a primer híbrid del mercat– seria la firma amb una mitjana d’emissions més baixa en el conjunt del seu catàleg: 99,9 grams de CO 2 . Però tot i així, superaria les exigències de la regulació CAFE, i cadascun dels seus cotxes estaria penalitzat amb uns 1.000€ de multa, cosa que voldria dir que, per compensar-ho, hauria d’aconseguir que, com a mínim, el 10% de les seves vendes fossin cotxes de zero emissions. En el pol oposat tenim Mazda, amb una mitjana de 138,2 grams de CO 2 , fet que implicaria un càstig de 2.500€ de multa per cotxe, o l’obligació d’obtenir un 25% de les vendes amb l’etiqueta Zero. Entre els fabricants que produeixen els seus cotxes a Catalunya, la mitjana de Nissan seria de 110,4 i la de Seat de 116,9.

Això explica la febrada que, de cop i volta, els ha entrat a algunes marques per presentar infinitat de propostes totalment elèctriques o híbrides que, com a mínim, combinen aquesta font d’energia amb els diversos carburants fòssils tradicionals. Per algunes firmes, més enllà d’una vocació per apostar clarament pel futur a través de la sostenibilitat i de fer uns plantejaments decididament més ecològics, el canvi de rumb no deixa de ser una tàctica per minimitzar el greu impacte que aquestes sancions poden suposar al seu compte d’explotació.

En els últims anys, el segment que més ha crescut ha estat el dels SUV. Els fabricants han assumit aquesta demanda del mercat amb interès, entre altres coses perquè el marge comercial que aquesta tipologia de cotxe els deixa és força més suculent que moltes de les altres propostes que conviuen als aparadors dels concessionaris.

Amb l’èxit els arribarà la penitència. Tot i que els crossover estan de moda, i que hi ha moltes versions que apunten una tendència cap a la sostenibilitat (perquè alguns models són elèctrics, o electrificats), no hi ha dubte que moltes vegades aquests productes no serien el millor exemple de productes ecològics. Ni que sigui només pel pes (que incideix directament sobre el consum), que acostuma a superar el dels turismes convencionals; per no parlar de motoritzacions grans que en molts casos són de més de quatre cilindres.

A pesar que alguns d’aquests SUV aprofiten algunes llacunes del sistema de distribució de les etiquetes de la DGT, i reben una consideració eco que algunes vegades és fàcilment rebatible, la realitat és la que és, i el volum d’emissions que llancen a l’atmosfera no es pot amagar.

Segons un estudi de l’observatori de la financera Cetelem, una branca del banc BNP Paribas especialitzada en leasing, renting i tota mena de crèdits, l’import mitjà que els consumidors espanyols van gastar l’any passat per comprar un cotxe va ser de 22.217€, un 4% més que el 2018, confirmant la tendència cap a més despesa en l’adquisició d’un vehicle vista els últims cinc anys.

I això anirà a més perquè per poder complir la normativa, caldrà invertir molts diners en una tecnologia que ni és senzilla, ni econòmica. Aquesta despesa acabarà repercutint, òbviament, en el consumidor final: el comprador, i ja s’està notant en la retallada que alguns fabricants han començat a fer en determinades àrees de la cadena comercial.

Les marques de Volkswagen busquen més sostenibilitat

Volkswagen va crear ara farà un any el fons de carboni. L'objectiu era posar 25 milions d'euros a disposició de diferents projectes que servissin a les dotze marques integrants del grup industrial per reduir les emissions de CO 2 a les seves instal·lacions.

El projecte ha permès avenços molt significatius en els sistemes d'il·luminació i refrigeració de les seves fàbriques. També hi ha hagut millores en els processos de pintura dels cotxes, i en les màquines de fondre peces a partir de la gestió dels fluxos de temperatura dels motllos per la fabricació de components.

Per al 2020 ja s'han aprovat més de cent projectes nous en aquesta mateixa orientació, destinats a millorar l'estalvi de les més de 170.000 tones de CO 2 alliberades a l'atmosfera que han aconseguit reduir amb aquest programa en el seu primer any de funcionament.

Accions com aquestes permeten a aquest consorci rescabalar la seva imatge, compromesa fa uns anys amb el famós afer del Dièselgate.

