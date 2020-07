Seat León: per presumir de país i tecnologia

El dilluns 16 de març el tenia destacat en vermell a l’agenda. Era el dia que havia de fer la prova d’un cotxe important, molt esperat: el nou Seat León. Però el decret de l’estat d’alarma, promulgat dos dies abans, va obligar els responsables de la marca de Martorell a posposar l’oportunitat.

Finalment, més de tres mesos després del previst i amb un confinament pel mig, he tingut l’ocasió de fer un grapat de quilòmetres amb el millor Seat construït fins ara.

Des del naixement del León el 1999, n’han venut 2,3 milions d’unitats. Per això no han estalviat ni un euro dels 1.100 milions que han invertit en el disseny, desenvolupament i producció (tot a Barcelona) del primer León electrificat de la història.

Quan per fi hem pogut agafar el volant d’aquest vehicle concebut per Alejandro Mesonero-Romanos, res ens ha resultat especialment nou, i no pas perquè no ho fos. El treball de comunicació fet pel departament de premsa de la marca ha sigut tan intens i exhaustiu durant el confinament que, quan vam pujar a dins d’una unitat tan pulcrament higienitzada que semblava un quiròfan, tot ens era conegut per la manera com ens ho havien explicat amb tanta insistència i profunditat durant el temps que no podíem conduir.

Tot i saber que la pel·lícula Casablanca s’acaba amb la frase “Intueixo que aquest és el començament d’una preciosa amistat..”, cada cop que veiem la història protagonitzada per Lauren Bacall i Humphrey Bogart –per vegades que ho fem– som conscients d’estar davant d’una obra mestra. De la mateixa manera, amb la quarta generació del León passa una mica el mateix: cada vegada ens agrada més, a pesar de saber-nos el guió de memòria.

Aquest automòbil és l’herència de l’anterior president de la marca, Luca de Meo, que ja exerceix a Renault des de fa poc, amb la voluntat de reproduir a la firma francesa l’èxit recollit a Seat. És d’esperar que els seus hereus al Baix Llobregat la sàpiguen cuidar.

De les característiques del nou León ja n’hem parlat a l’ARA. Així que a La guantera d'avui toca transmetre les sensacions que ens va generar la conducció d’un cotxe que lluita contra models molt populars del seu segment.

D’entrada, el nou disseny (més musculós) ja convenç bastant més que en les edicions preliminars. Amb un morro més llarg, un aspecte general més molsut del que coneixíem, i una part posterior molt més refinada –en la qual destaca la grafia nova amb el nom del cotxe–, la presència del conjunt guanya per golejada sobre la d’alguns dels seus competidors.

Quan pugem al nou Seat notem el seu creixement notable (és 8 centímetres més llarg), que es tradueix en una millor habitabilitat –especialment a les places del darrere– i també en l’increment de la capacitat del maleter en la versió ST, la familiar: 620 litres.

Queden molt lluny aquelles èpoques que pujar a un Seat era ficar-se en un ambient que justejava massa, comparat amb alguns models d’altres marques.

El León no té cap mena de complex d’inferioritat respecte a ningú gràcies a la qualitat i solidesa dels materials utilitzats a l’habitacle, la seva disposició i, sobretot, la tecnologia que hi trobem. Un tros de cotxe, vaja.

L'única cosa que no ens ha acabat de fer el pes és la llum ambient que a través d’un fi cordó de leds envolta tot l’habitacle, i que segons la tonalitat triada ens trasllada a escenaris de diversió incompatibles amb la conducció.

El nivell de maduresa assolit fa que no li calguin guarniments superflus o abillaments artificials. Tot el contrari: el minimalisme presideix la filosofia amb què s'ha pensat el nou León. De vegades potser massa i tot, perquè l’esforç per la digitalització és d’una dimensió que el porta a eludir fins i tot els botons i comandaments més bàsics, de tota la vida, com els del climatitzador o de l’equip de música.

Ara tot es governa des de la pantalla situada al mig del davantal, de 10 polzades, on es concentra la gestió de totes les funcions del cotxe i les opcions del model més connectat de la marca. Un procés que potser requerirà un petit aprenentatge als nascuts encara en un món analògic. Però ni aquests conductors, ni els digitals, haurien de passar ni un segon sense treure la vista de la carretera.

El León se sustenta sobre la plataforma MQB EVO, que mostra les millors virtuts dinàmiques quan aprofitem l’opció més adequada del control dinàmic del xassís, el DCC, entre les 14 disponibles. Això, combinat amb una suspensió de vocació totalment esportiva i els quatre programes diferents de conducció (Eco, Normal, Sport i Individual), fa que el comportament del nou Seat sigui impecable. Com més complicada és la ruta i més revolts hi ha, més bé soluciona el compromís plantejat. I on no arriben les mans que agafen el volant, ja ho fa un paquet infinit d’ajudes electròniques que fan la conducció molt més fàcil i, sobretot, més segura.

Per arribar a un públic més ampli, aquest cotxe ha incorporat dues motoritzacions més a l’extensa gamma d’opcions que ofereix: un dièsel 2.0 de 115 CV i un gasolina 1.0 de 110, amb tres cilindres. Tot plegat farà que arribi a estar disponible amb cinc motors de gasolina, amb potències que van dels 90 al 204 cavalls; tres dièsel; dos microhíbrids, i, més endavant, un híbrid endollable i un altre que funcionarà en part amb gas natural. Ni més ni menys que cinc tecnologies diferents per triar.

En el nostre cas vam provar el 2.0 dièsel de 150 cavalls, que va complir més que sobradament en la prova, tot i les limitacions que marca la normativa europea antiemissions, que de vegades condiciona una mica la resposta dels motors a base d'influir sobre les relacions de canvi. En aquest cas: DSG automàtic, de comportament impecable malgrat que el nou comandament selector és massa petit. Com que es tractava de l’acabat FR –el més complet dels quatre disponibles (32.240 €)–, la unitat utilitzada portava pràcticament tots els extres disponibles.

