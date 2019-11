Saló Ocasió: els cotxes sostenibles usats entren en joc

Des d’ahir i fins diumenge de la setmana vinent, els pavellons 1 i 2 del recinte firal de Montjuïc acullen una nova edició, la 39a ja, del saló Ocasió, que organitza Fira de Barcelona. La mostra és, segons el seu director, Josep Antoni Llopart, "el concessionari més gran del país dedicat a la venda de vehicles seminous garantits".

L’any passat aquesta fira va superar tots els rècords coneguts fins al moment, ja que durant els dies que va durar l’activitat, els expositors presents van vendre més de tres mil vehicles d’ocasió, cosa que va representar un increment de més del 10% en relació a l’edició anterior. De tots els expositors presents, Das WeltAuto, la marca de vehicle d'ocasió (VO) del grup Audi Volkswagen, que va representar 22 concessionaris de les seves diferents firmes, va ser el que va despatxar més vehicles, amb un total de 910 cotxes venuts. Els representants dels concessionaris Mercedes també van obtenir un èxit de vendes molt notable l’any passat.

Aquesta vegada, el saló Ocasió té un interès molt especial, ja que menys d’un mes després que finalitzi l’edició d’enguany començarà la polèmica nova normativa municipal a Barcelona que regula la circulació dels vehicles de més antiguitat i, per tant, teòricament més contaminants. Davant d’aquesta situació, Jaume Roura, president d’Ocasió, del Gremi de Motor de Barcelona, i de Fecavem, la patronal catalana de l’automoció, va comentar en ocasió de les jornades Automovile Talks que es van fer a Barcelona "la voluntat del sector de col·laborar amb les administracions en el compromís amb la protecció del medi ambient, ja que cal impulsar la renovació del parc antic, com a eina necessària i imprescindible per tots".

Al respecte, ahir es va fer una jornada professional per abordar la nova situació que arriba a ciutats com Barcelona. Roura va parlar de les diferents opcions de fonts d’energia i combustibles que es presenten ara als usuaris i els seus avantatges econòmics i mediambientals. "El motor de combustió encara té vida per molts anys. Cal llançar un missatge de confiança als usuaris de vehicles. Qui vulgui comprar un dièsel, que ho faci, perquè ara tots ells superen les proves de controls d’emissions més exigents, disposen de l’etiqueta de la DGT, i tenen una vida garantida de molts anys. La compra d’un vehicle ha de venir condicionada només per les necessitats de mobilitat que tinguin els consumidors, que ara tenen més opcions que mai per optar per una motorització o una altra, entre les moltes que hi ha disponibles".

En aquest sentit, cal recordar que a l’octubre es van matricular a l’Estat 14.603 vehicles electrificats, híbrids o de gas, cosa que va suposar un increment del 38% de les matriculacions d’aquesta classe de cotxes durant el mateix període de l’any anterior. A Catalunya, durant els deu primers mesos de l’any ja s’han venut 2.871 cotxes electrificats, 12.759 híbrids, i 4.804 que combinen un carburant fòssil amb el gas d’automoció. Entre els 3.500 vehicles semi-nous que ens proposen a Ocasió els diferents expositors representants de les principals marques del mercat, directament o a través dels seus concessionaris, ja n’hi comença a haver bastants que corresponen a aquesta classificació d’alternatius als que fins ara només utilitzaven els motors tèrmics.

Però la compra d’un cotxe elèctric usat no hauria de respondre a una pulsió. El primer que cal fer és tenir clar l’ús que li donarem en la major part del seu temps d’utilització, en funció de la classe de desplaçaments que hi fem. Després caldrà fer una prova de conducció en condicions reals per verificar quin és l’estat de la bateria i, sobretot, el nivell autèntic d’autonomia que ens pot oferir. En aquest moment és important saber si el cotxe ofert disposa d’una bateria pròpia o de lloguer, una opció que –especialment en un VO– pot ser molt interessant per allargar la vida d’aquest vehicle.

Com faríem en la compra de qualsevol altre cotxe, aquí també cal revisar l’estat dels frens, neumàtics, suspensió i carrosseria per avaluar l’estat general de la hipotètica compra. I, finalment: tenir en compte la depreciació del model en qüestió, per calcular-ne el valor residual. De tota manera, tots els vehicles del saló Ocasió disposen d’etiqueta ambiental, i han estat revisats per Applus+, una garantia addicional a la dels professionals que els venen.

'The first 1000': tots els GP de F1 en un llibre

El GP d’Abu Dhabi de F1, que es disputa aquest cap de setmana, és la 1.018a cursa que fan des que es va crear aquest campionat el maig del 1950 en ocasió del primer GP d’Anglaterra de l’era moderna. Aquest any, a l’abril, el GP de la Xina va ser la prova número 1.000, tot i que hi ha hagut una certa controvèrsia sobre la xifra, segons diferents criteris dels historiadors d’aquest esport. Per commemorar una fita tan rodona, l’editorial anglesa Veloce Pulbishing –especialitzada en motor– ha tret un llibre amb la història de totes aquestes proves. The first 1000, F1 All the races és una obra monumental de Roger Smith que els seguidors de l’especialitat haurien de tenir, ja que recull totes les dades de cadascuna d’aquestes curses, amb profusió d’anècdotes i detalls que són molt més que un compendi de fitxes amb xifres i noms. El llibre, en anglès, només es pot comprar a través d’internet, i té una edició limitada a mil exemplars.

Tots els camins porten a Roma Zoom Ferrari acaba de presentar el seu nou cupè +2, el Roma. Aquest cotxe de disseny refinat, com no podia ser d’una altra manera, porta un motor turbo V8 que dona 620 cavalls de potència, amb el canvi de vuit velocitats que ja coneixíem de l’Stradale SF90. Diuen que el cinquè model que Ferrari ha presentat aquest any serà dels més econòmics de la marca: al voltant de només 215.000 euros.