Dotze catalans a tota pastilla

Demà comença un nou Dakar, amb força participants catalans que buscaran reeixir al nou escenari. Aquests dies tindran tot el protagonisme. Però, a part d’ells, hi ha un grapat de pilots d’aquí que també corren amb èxit notable en altres competicions. Així ha sigut per a ells el 2019.

Pep Bassas (26 anys), ral·li

El 2017 la Federació Espanyola d’Automobilisme va crear el Rallye Team Spain, i van fundar la Beca Junior R2. Els primers guanyadors van ser el burgalès Efren Llarena i l’egarenc Jan Solans. El 2019 el ral·li se l’ha emportat l’osonenc Pep Bassas. Fill de l’excampió del mateix nom, aquest pilot de l’òrbita del RACC correrà aquest any a nivell internacional en un certamen encara per decidir.

Albert Costa (29 anys), circuit

El dia 25 competirà a les 24 Hores de Daytona amb un Lamborghini Huracan de l’equip Grasser Racing. Aquesta presència serà el millor premi a la brillant temporada que ha fet el 2019, amb la victòria al campionat GT Open, i actuacions destacades a les Blancpain GT Series, com a la cursa de Barcelona. A Montmeló va guanyar contra tot pronòstic, ja que la seva participació no estava prevista.

Toni Forné (49 anys), circuit

El gironí és el clàssic exemple del que s’anomena un gentleman driver: un pilot no professional però amb un elevat nivell de conducció. Forné porta molts anys en l’automobilisme, corrent en categories per a GT i turismes molt diferents. L’any passat va fer les Blancpain GT Series Endurance Cup, dins de la categoria AM, i va fer el tercer amb el Lambo de l’equip Raton Racing by Target.

Belén Garcia (20 anys), circuit

Aquesta saltadora de perxa de l’Ametlla del Vallès probablement és la millor pilot de l’Estat, juntament amb Marta García. El 2019 va fer història al convertir-se en la primera dona guanyadora d’una cursa del Campionat d’Espanya de F4, al circuit de Navarra. Després d’endur-se la categoria femenina d’aquest campionat, el 2020 compaginarà els estudis d’enginyeria telemàtica amb les W Series.

José Luís Garcia (56 anys), tot

El pare de la Belén és, a més del propietari de l’empresa de cronometratges Al Kamel (present en curses com les de la Fórmula-e, les 24 Hores de Le Mans i les de Daytona, o el campionat americà IMSA), un dels pilots més polifacètics del país. El 2019 ha fet 18 curses de 7 modalitats diferents, amb la victòria a la Challenge Yamaha del campionat d’Espanya de raids, o als ral·lis d’Igualada i Osona. Un màquina¡

Dani Juncadella (28 anys), circuit



Tot i la posició final, 14è, per al barceloní la del 2019 ha sigut la millor de les sis temporades que ha fet al DTM. El 6è de Norisring i el 7è d’Assen van ser els seus millors resultats amb l’Aston Martin debutant. Aquest any aquest cotxe el gestionarà un altre equip, cosa que potser l’ajudarà a solucionar els nombrosos problemes mecànics que va tenir, tot i ser el millor de la seva formació.

Miquel Molina (30 anys), circuit

El gironí no oblidarà mai l'última prova de les Blancpain Series, disputada a Montmeló. Arribava amb moltes opcions de proclamar-se campió, però per una topada d’un company amb un rival es va haver de conformar amb la segona posició. Actualment segueix al WEC com a pilot de Ferrari a la categoria LMGTE Pro amb l’equip AF Corse després d’haver fet 23 curses en quatre campionats el 2019.

Àlex Palou (22 anys), circuit

A la llista dels 50 pilots més destacats de l’any que fa la prestigiosa revista Autosport només hi surt un català. El de Sant Antoni de Vilamajor ocupa la 41a posició, que probablement hauria pogut millorar sense la degradació de neumàtics que va patir a Suzuka, a l'última cursa de la Súper Fórmula japonesa, i que li va costar el títol. Aquest any farà l'IndyCar amb l’equip Dale Coyne.

Ivan Pareras (18 anys), circuit

Després d’acabar en la 23a posició a la SilverCup de les Blancpain Series de l’any passat amb l’equip Phoenix, l’objectiu del barceloní per a aquesta temporada és obtenir algun podi en aquesta mateixa divisió. Pareras ha comptat amb l’assessorament de l’expilot Joaquim Capsi, i els seus millors resultats van arribar a Spa i al Paul Ricard, en què va fer segon i tercer de la seva categoria, respectivament.

Alex Riberas (25 anys), circuit

L’any passat va fer algunes proves de les Blancpain Series, i quatre curses del campionat IMSA amb un Audi de l’equip Moorespeed. Aquest any té assegurat un programa complet als EUA amb un Aston Martin oficial. L’estrena serà d’aquí pocs dies a les 24 Hores de Daytona, una cursa que ja coneix de participacions anteriors, on coincidirà amb dos catalans més: Albert Costa i Miquel Molina.

Jan Solans (22 anys), ral·li

El 2019 ha sigut el gran any –de moment– del pilot de Matadepera, ja que es va proclamar campió mundial júnior de ral·lis, un títol que ja havia obtingut Dani Solà el 2002, i el seu germà Nil el 2017. Amb un Ford Fiesta del Rallye Team Spain, com a premi per haver guanyat la beca de la Federació Espanyola, el català va fer una temporada brillant amb quatre podis (dues victòries) en cinc curses.

Nil Solans (27 anys), ral·li

La seva campanya el 2019 no ha sigut tan brillant com la del seu germà. Inicialment va començar l’any amb un cotxe de l’equip Ford M-Sport massa antic, amb molts problemes de fiabilitat a les primeres curses. A l’última cursa de l’any, ja amb un VW Polo R5, va ser el més ràpid de la categoria en 10 dels 17 trams del Ral·li Catalunya, en què la victòria es va escapar per una doble punxada.